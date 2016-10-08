Lunedì 10 Ottobre 2016, alle ore 17.00, presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta il libro “Giovani calabresi: speranze e delusioni” di Pasquale “Pat” Porpiglia – Edizioni Apodiafazzi. All’incontro, coordinato da Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, relazionerà Mila Lucisano, docente di Italiano e Latino Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis. Saranno presenti l’autore Pat Porpiglia e l’editore Carmelo Giuseppe Nucera.

Pat Porpiglia, nato a San Roberto (RC), dopo la maturità scientifica decide di emigrare in Canada dove, presso la Winnipeg University di Winnipeg, consegue il Bachelor of Arts Honour. In Canada ha lavorato alle dipendenze del Ministero di “Manpwer and immgration”.

Rientrato in Italia nel 1984, dopo essersi laureato in “Lingue e Letterature Straniere” all’Università di Messina è stato, per molti anni, amministratore di San Roberto. Pat Porpiglia è autore di due raccolte di poesie “Riflessioni Poetiche” e “Meditazioni Poetiche” e di tre romanzi “I Cavalieri erranti dell’Aspromonte”, “Storie di due mondi” e “Storie aspromontane”.