I giovani imprenditori di Confindustria RC a Bruxelles

Una delegazione del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, guidata dal vicepresidente Umberto Barreca, ha preso parte ai lavori del Consiglio centrale dei Giovani Imprenditori Confindustria ospitati a Bruxelles nella sala del Parlamento Europeo.

I temi dell’incontro a Bruxelles

L’incontro, a cui hanno preso parte il presidente dell’assemblea continentale Antonio Tajani e il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha posto al centro i temi dello sviluppo con particolare riferimento alle questioni che interessano da vicino l’imprenditoria giovanile e agli strumenti e opportunità che le istituzioni comunitarie mettono a disposizione del tessuto produttivo. “E’ stato un momento molto significativo ed estremamente utile – ha spiegato il vicepresidente dei giovani industriali reggini, Barreca – che ci ha consentito di toccare con mano la valenza della struttura di Confindustria. Si tratta di una rete che opera a supporto delle aziende e dei giovani imprenditori che vogliono ampliare le proprie possibilità di crescita, formazione e investimento. Ma è anche un presidio di fondamentale importanza per favorire l’interlocuzione in sede comunitaria fra imprenditori, istituzioni europee, stakeholder e investitori. Con il presidente Tajani, inoltre, – ha aggiunto Barreca – ci siamo confrontati sulle tematiche che riguardano il Sud e la Calabria, in modo specifico, quei settori che noi consideriamo strategici per lo sviluppo e la crescita economica, ovvero il turismo, l’innovazione, l’agroalimentare, le startup, l’industria 4.0 e le energie rinnovabili”.

Il percorso Altascuola per i giovani imprenditori

La tappa europea del vicepresidente dei giovani imprenditori reggini è stata caratterizzata anche dalla conclusione del prestigioso percorso “Altascuola” destinato ai giovani imprenditori con cariche associative e organizzato da Confindustria. Barreca è stato l’unico calabrese presente tra i 25 imprenditori selezionati per prendere parte al momento formativo realizzato in collaborazione con Sistemi Formativi Confindustria (SFC) e che ha come obiettivo quello di favorire la comprensione degli scenari economici e sociali del Paese, l’evoluzione del sistema associativo, la comunicazione strategica, l’innovazione e l’Europa.