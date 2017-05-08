Giovani imprenditori, Furfaro eletto nel Consiglio centrale nazionale
Il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori reggino entra nella squadra di 15 membri del nuovo presidente nazionale Alessio Rossi, unico rappresentante calabrese
08 Maggio 2017 - 15:53 | di Vincenzo Comi
Il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, Samuele Furfaro, è stato eletto nel Consiglio centrale del Gruppo Giovani Imprenditori nazionale riunitosi a Roma per rinnovare i propri organi direttivi. Furfaro entra così a far parte della squadra dei 15 membri che affiancherà il neo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi, eletto dal Consiglio nazionale GI per il triennio 2017-2020.
L’elezione del presidente dei giovani imprenditori reggini (presente a Roma insieme al vicepresidente del GGI reggino, Umberto Barreca) assume un significato di particolare rilievo non solo per la territoriale dello Stretto ma per l’intera Calabria, dal momento che Furfaro è l’unico rappresentante regionale all’interno dell’organo nazionale.
Le parole di Furfaro
“Sono onorato della fiducia che è stata riposta nei miei confronti – afferma Samuele Furfaro – si tratta di un riconoscimento estremamente importante poiché testimonia la bontà del lavoro svolto fino ad oggi dalla nostra realtà associativa, in ogni sua componente. Poter operare a stretto contatto con i vertici nazionali – prosegue il presidente dei Giovani Imprenditori di Reggio Calabria – costituisce senza dubbio una preziosa opportunità per rilanciare, con maggiore vigore e rinnovata convinzione, l’attività di rappresentanza del tessuto produttivo locale. In tal senso, ritengo che ci siano tutte le condizioni per avviare da subito un proficuo percorso di confronto e proposta sui tanti temi che è necessario affrontare sul fronte dell’imprenditoria giovanile, del Mezzogiorno e della Calabria in particolare.
Il nuovo corso che è appena iniziato sotto la guida, autorevole, del neopresidente Rossi, ha già indicato con grande chiarezza le priorità sulle quali è fondamentale lavorare. Fra queste – evidenzia Furfaro – un posto di assoluto rilievo è occupato dalla sfida della competitività che può essere vinta solo scommettendo sulle nuove opportunità offerte dall’industria 4.0 che, secondo tutti i principali osservatori economici, potrà valere circa quattro punti di Pil già nei prossimi tre anni.
In questo contesto, formazione, cultura imprenditoriale, economia digitale, internazionalizzazione e capacità di innovare devono essere gli asset strategici lungo i quali sviluppare un percorso in grado di creare le condizioni per far ripartire l’economia e l’occupazione al Sud.
Accanto a ciò – sottolinea il presidente dei giovani imprenditori reggini – è necessario aprire un confronto con i vari interlocutori politici per affrontare il nodo delle politiche fiscali che, come opportunamente rilevato dallo stesso presidente Rossi, continuano a costituire uno dei principali freni per le startup e per l’intero sistema imprenditoriale giovanile con riferimento, in particolare, alla necessità di diminuire il peso del cuneo fiscale. La strada da fare è tanta – conclude Furfaro – ma sono convinto che questa nuova fase consentirà di affrontare tutti questi temi con competenza e autorevolezza”.
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