In data 29 Ottobre presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria si è svolto il consueto appuntamento universitario del “Cineforum contaminante” con la proiezione del film “la Terra degli alberi caduti” del giornalista calabrese Claudio Cordova.

L’iniziativa è stata promossa dal Leo Club Reggio Calabria Host “V. G.S. Porcelli” e dal “Cineforum Contaminate” del Laboratorio Contaminiamo i Saperi nell’ambito del progetto “I Giovani e il Lavoro”.

Il film sul Messico di Claudio Cordova

Il film racconta attraverso le inquietanti interviste dei protagonisti le vicissitudini ed i problemi quotidiani scaturiti dal reale e drammatico problema della connivenza tra politica, istituzioni e narcos. Tanti i temi trattati: omicidi, violazione dei diritti umani, dipendenza della magistratura dagli organi politici, soppressione del diritto di libertà d’opinione e di stampa.

Tutto questo è il Messico, uno stato abbandonato a sé stesso da qui il titolo “quando cade un albero tutti fanno legna. Ed è vero. Tutti hanno abusato di noi.”

L’evento ha riscosso un grande successo fra i giovani studenti universitari che si sono dimostrati attenti, stupiti e impressionati dallo splendido reportage condotto dal giornalista nel cd. inferno Messicano.

Chi ha moderato e chi è intervenuto

Hanno moderato i lavori il Prof. A.Viglianisi-Ferraro coordinatore del Laboratorio Contaminiamo i Saperi, la studentessa universitaria Maria Carmela Parisi responsabile del “Cineforum Contaminante” e il Presidente del Leo Club Reggio Calabria Host “V.G.S. Porcelli” dr.ssa Simona Costantino.

E’altresì intervenuto il coordinatore nazionale dr. Paolo Battaglia e il coordinatore dell’area sud Avv. Antonio Arnò del progetto “I giovani e il Lavoro”.

Dopo la proiezione del film, vi è stato un appassionato e acceso dibattito dove il giornalista si è dimostrato ben contento di rispondere a tutte le domande proposte dagli studenti, interventi che hanno mostrato il vivo interesse dei giovani reggini nel confrontarsi con le tematiche socio-culturali della propria terra e non solo.

Il Leo Club Reggio Calabria Host “V. G.S. Porcelli” ringrazia l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Prof. Angelo Viglianisi-Ferraro, la studentessa Maria Carmela Parisi responsabile del Cineforum Contaminante e il giornalista Claudio Cordova, indiscusso protagonista di questo evento.