Giro d’Italia 2017, sesta tappa allo svizzero Dillier – FOTO

Una copertura mediatica dedicata ai grandi eventi è stata quella di oggi. Per la cronaca Silvan Dillier della Bmc conquista la sesta tappa che è arrivata a Terme Luigiane, di 217 km

Un giorno importante per Reggio Calabria, da ricordare, ricco di emozioni per appassionati di ciclismo e non solo.

Il lungomare stracolmo di gente, pronta a fotografare i propri beniamini lungo le strade sgombre che abitualmente vengono percorse dal tam tam quotidiano. Lo speaker invita, sul palco del centesimo giro d’Italia, il vincitore in carica della più importante corsa a tappe italiana, lo squalo dello stretto, esclamando il nome Vincenzo, la risposta “Nibali” dell’intero anfiteatro è immediata e calorosa, come le parole del ciclista quasi emozionato che è l’ultimo a firmare la presenza, probabilmente per scaramanzia.

Una copertura mediatica dedicata ai grandi eventi è stata quella di oggi. Per la cronaca Silvan Dillier della Bmc conquista la sesta tappa che è arrivata a Terme Luigiane, di 217 km.

Lo svizzero, in fuga per tutta la giornata, ha anticipato in uno sprint a tre il belga Jasper Stuyven (Trek–Segafredo) e l’austriaco Lukas Postlberger (Bora–Hansgrohe). Per Dillier, 26 anni, è il quinto successo da pro’, il più importante in carriera. Quarto il veneto della Bardiani–Csf Simone Andreetta. Nessuna rivoluzione nella classifica generale.

I migliori sono arrivati alle spalle degli attaccanti di giornata con 39” di ritardo. Il lussemburghese Bob Jungels (Quick-Step Floors) conserva così la maglia rosa per il terzo giorno consecutivo. Domani tappa lunga (224 km) da Castrovillari ad Alberobello e, sulla carta, favorevole alle ruote veloci.

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