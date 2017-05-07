Il Giro d’Italia compie 100 anni: tutte le tappe più emozionanti in un libro

Come ogni domenica CityNow torna con la rubrica #InsideTheBook. A far da protagonista questa settimana “100 Storie, un Giro” l’opera che festeggia la 100esima edizione del Giro d’Italia.

Un’occasione singolare e imperdibile per gli appassionati di ciclismo, come per gli italiani in generale. Si perché da sempre la corsa maschile a tappe di ciclismo su strada che si svolge con cadenza annuale è un simbolo identitario della nostra nazione.

E proprio in onore del 100° anniversario di una tra le tre corse a tappe più importanti – insieme al Tour de France e alla Vuelta a España – viene pubblicato un libro per ricordare le tappe più emozionanti.

Un libro scritto a quattro mani da due appassionati

Un dialogo tra appassionati e dunque un volume scritto a quattro mani da Ennio Doris Presidente di Mediolanum e Pier Augusto Stagi due buoni amici che hanno in comune l’amore per il ciclismo, che si incontrano per discutere e condividere i loro ricordi e i loro libri.

“Nel 1934 il Giro fu vinto da Learco Guerra. Ricordo la prima pagina della Gazzetta, 3 fogli e 6 facciate, in prima pagina a caratteri cubitali c’era la vittoria di Guerra al Giro; in fondo, in piccolo, la notizia che il Milan aveva vinto lo scudetto.”

I due autori giocano a evocare storie e fatti, protagonisti e imprese, selezionano le tappe più belle e le elevano a simboli in un racconto pieno zeppo di aneddoti e passi di autentica letteratura raccolti da testi accreditati, libri rari e pubblicazioni d’epoca.

Il risultato è un libro che parla di libri. Una storia che è la summa di altre mille storie. Un prontuario di passione per gli appassionati: quelli veri, che finalmente vedranno i loro ricordi messi nero su bianco, dove il tempo non li potrà scalfire.

Le tappe eroiche raccontate nel volume

Fra le pagine non mancano infatti le tappe eroiche che tutti ricordano, tra cui: quelle di Baronchelli, di Panizza, di Moser, di Bugno e di Pantani.