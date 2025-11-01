Nuova Giunta Occhiuto, ci siamo. Conferme e sorprese per il nuovo esecutivo regionale

Lunedi salvo sorprese arriverà la definitiva fumata bianca, i NOMI e le ultime indiscrezioni sulla nuova Giunta Occhiuto e le deleghe. Già ufficializzate le 2 caselle di Fratelli d'Italia

Nuova Giunta Occhiuto, si attende ormai soltanto la fumata bianca e l’ufficialità dei 7 nomi che faranno parte del nuovo esecutivo regionale. In realtà, ne mancano 5 all’appello, considerato che le prime 2 caselle sono state ‘spoilerate’ dallo stesso Occhiuto.

“Con Fratelli d’Italia abbiamo già parlato della Giunta. I loro assessori sono Giovanni Calabrese e Antonio Montuoro”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine di un’iniziativa per i tre anni del governo Meloni.

Calabrese è già stato assessore regionale alle Politiche per il lavoro nel primo mandato di Occhiuto mentre Montuoro ricopriva la carica di consigliere regionale nella precedente legislatura, prima della rielezione.

Calabrese, secondo quanto raccolto, potrebbe avere Lavoro e Attività Produttive tra le deleghe, mentre Montuoro potrebbe occuparsi di Personale e Ambiente. Quali gli altri 5 nomi che faranno parte della Giunta Occhiuto? Il puzzle è praticamente definito, da limare soltanto i dettagli.

Della nuova Giunta, salvo sorprese, farà parte l’attuale Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso. Nelle scorse settimane si era parlato di una possibile conferma per Mancuso, che invece dovrebbe lasciare la guida di Palazzo Campanella ed entrare in giunta, con Infrastrutture e Trasporti quali possibili deleghe e in allegato anche la postazione di vice presidente della Giunta.

Chi prenderà il posto di Mancuso alla presidenza del Consiglio regionale? Le ultime indiscrezioni portano dritte a Forza Italia, e in particolare verso Salvatore Cirillo, vicinissimo al deputato e coordinatore regionale Francesco Cannizzaro, reduce da un clamoroso exploit di consensi alle elezioni regionali.

Confermatissimo in Giunta e con la delega ancora all’Agricoltura Gianluca Gallo, recordman di preferenze alle urne, vicina all’ingresso nell’esecutivo (con delega al Turismo?) anche Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore.

Leggi anche

Qualche dubbio sembra animare Occhiuto rispetto alle ultime due postazioni in Giunta. Marcello Minenna, già assessore esterno, farà certamente parte anche di questo governo regionale. Da capire soltanto se anche in questa circostanza con un incarico in Giunta, oppure con un’altra postazione. In questo secondo caso, potrebbe entrare a far parte dell’esecutivo Pino Galati, coordinatore regionale di Noi Moderati.

Settima e ultima casella in Giunta, numerosi i profili emersi in queste settimane. Gli ultimi rumors vedrebbero in pole Eulalia Micheli, candidata alle regionali con la lista Occhiuto Presidente.

Lo schema che guiderà la composizione della Giunta è quello emerso già nelle scorse settimane, con tre assessori per l’area Forza Italia-Occhiuto Presidente, due per Fratelli d’Italia, uno per la Lega e infine uno in dubbio tra Noi Moderati e un assessorato tecnico. Rimane da aspettare 24-48 ore, poi la nuova Giunta Occhiuto prenderà ufficialmente forma.