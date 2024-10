Giunta regionale, si va componendo il puzzle: le scelte di Occhiuto e Salvini per la Lega

Qualcosa si muove. La giunta regionale di Roberto Occhiuto inizia a prendere forma, su un infuocato asse triangolare Gizzeria-Roma-Milano. Degli 8 posti complessivi da assegnare, quattro al momento sembrano quelli blindati.

Secondo quanto raccolto da CityNow, oltre agli intoccabili Fausto Orsomarso e Gianluca Gallo, sono state assegnate le due postazioni della Lega, che dovrebbero andare a Filippo Mancuso (eletto nella circoscrizione Centro) che fungerebbe anche da vice Occhiuto all’interno della giunta e Simona Loizzo della Circoscrizione Nord, in quota Gentile, famiglia storicamente vicina agli Occhiuto.

Spazio dunque ai due consiglieri eletti, che secondo una regola non scritta della Lega avrebbero dovuto dimettersi da consigliere regionale, ma pare che Salvini abbia dato rassicurazioni in questo senso. Nulla da fare quindi per il Carroccio nel collegio reggino, nulla da fare (ma era ampiamente previsto) per l’uscente Nino Spirlì. Rimangono adesso altre 4 postazioni da assegnare, di cui 2 probabilmente a profili tecnici di fiducia da Occhiuto.