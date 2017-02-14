Giuseppe Zanotti crea una capsule collection per Jennifer Lopez

Stivaletti con micro cristalli, wedge sneaker in seta e sandali gladiatore: la collezione Giuseppe for Jennifer Lopez ispirata alla personalità della cantante

di M.Carmela Di Marte – Il re delle calzature Giuseppe Zanotti ha deciso di collaborare con la pop-star latina Jennifer Lopez per creare una capsule collection di scarpe e accessori – Giuseppe for Jennifer Lopez – ispirate proprio alla personalità dell’artista. Secondo lo stilista infatti, la collezione è come Jennifer: sensuale, sofisticata, moderna ma anche ironica.

Da questa collaborazione è nata una collezione ricca di modelli: dagli stivaletti spuntati tempestati di micro cristalli, alle wedge sneaker in seta, fino ai sandali gladiatore realizzati in stampe esotiche. Femminile e attuale al tempo stesso, la gamma cromatica comprende morbide tinte pastello, chiare tonalità di grigio e calde variazioni di beige. Alla collezione si aggiungono anche due modelli di borse.

In vendita dal 23 Gennaio sul sito ufficiale di Zanotti e in store selezionati in tutto il mondo.