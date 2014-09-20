Giustiziera in moto: punisce chi sporca le strade. GUARDA IL VIDEO!

In tre giorni ha totalizzato più di nove milioni di clic. E’ il video girato in Russia e postato su YT che racconta le prodezze di una mototciclista ‘vendicatrice’, dotata di GoPro, che insegue i maleducati della strada: quelli che dall’auto buttano carte e altra immondizia.

La motociclista raccoglie i rifiuti, insegue l’automobilista e gli restituisce, attraverso il finestrino e con piglio determinato, i rifiuti!