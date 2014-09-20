Giustiziera in moto: punisce chi sporca le strade. GUARDA IL VIDEO!
Nove milioni di clic in tre giorni per il video russo in cui una motociclista con GoPro insegue gli automobilisti che gettano rifiuti dal finestrino
20 Settembre 2014 - 12:27 | di Redazione
In tre giorni ha totalizzato più di nove milioni di clic. E’ il video girato in Russia e postato su YT che racconta le prodezze di una mototciclista ‘vendicatrice’, dotata di GoPro, che insegue i maleducati della strada: quelli che dall’auto buttano carte e altra immondizia.
La motociclista raccoglie i rifiuti, insegue l’automobilista e gli restituisce, attraverso il finestrino e con piglio determinato, i rifiuti!
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