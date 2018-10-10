Giusy Versace è da ieri Ambasciatore per la Calabria 2018! Il prestigioso riconoscimento le è stato conferito ieri nella sede della Stampa Estera di Roma, direttamente dal presidente della Regione Calabria Mario Oliverio.

Le motivazioni del premio

Come si legge dalle motivazioni, il premio Ambasciatore della Calabria è stato assegnato a personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali come esempio di valori positivi e apprezzati sia a livello nazionale che sul piano internazionale. Figli della Calabria che, in alcuni casi, si sono fatti strada fuori dalla loro regione di origine, ma hanno mantenuto un rapporto forte e continuo con la loro terra. Ognuno di loro è un testimonial spontaneo positivo e un acceleratore delle potenzialità che la Calabria può esprimere.

Sono milanese d’adozione ma ho la Calabria nel cuore ed un riconoscimento simile non può che inorgoglirmi  queste le parole di Giusy Versace – Credo molto nel potenziale della mia terra e dei giovani che la abitano. Servono stimoli ed entusiasmo. Serve coraggio e azioni propositive, affinché la Calabria possa davvero diventare grande. Se nel mio piccolo posso servire a dare un contributo di questo tipo, non posso che esserne fiera.

Il Centro Antiviolenza Fabiana di Corigliano Calabro

Inoltre, ad ogni Ambasciatore è stata abbinata una realtà calabrese da promuovere per favorire le risorse regionali e produrre effetti positivi a livello nazionale e internazionale. A Giusy Versace è stata assegnato il Centro Antiviolenza Fabiana di Corigliano Calabro, istituito dalla onlus Mondiversi nel 2013 a seguito della tragica scomparsa della giovane Fabiana Luzzi, vittima di femminicidio a soli 16 anni. Il Centro accoglie donne che subiscono violenza da parte di uomini.

La Versace, da sempre impegnata nella lotta contro questo tipo di soprusi, a breve farà visita al Centro e si adopererà per aiutarlo a crescere e diventare sempre di più punto di riferimento per le donne vittime di violenza.