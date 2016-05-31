Giusy Versace ospite al ‘Get sporty’ di Roma

Get Sporty, la più importante kermesse dedicata all’atletica, al running e all’Urban Health, promossa da FIDAL e CONI si tiene in questi giorni al Parco del Foro Italico e che chiuderà i battenti il 2 giugno con il Golden Gala Pietro Mennea, dove Giusy Versace parteciperà alla gara dei 100 metri paralimpici.

In questi giorni si può assistere alle opere realizzate dall’Accademia delle Belle Arti di Brera ed dalla Onlus “Disabili No Limits” di Giusy Versace.

Le opere di Disabili No Limits e dell’Accademia di Brera

Attraverso una intensa collaborazione tra la Onlus di Giusy Versace che si occupa di raccogliere fondi per regalare protesi ed ausili a persone che ne hanno bisogno, e la prof.ssa Tiziana Tacconi, direttrice del Biennio Teoria e Pratica della Terapeutica Artistica dell’Accademia di Belle Arti di Brera, si lavora dal 2012 al progetto finalizzato a creare delle opere condivise con ragazzi disabili che danno vita a momenti dedicati all’arte e alla sua potenzialità terapeutica attraverso il piacere di utilizzare strumenti, colori e musica.

Giusy Versace e l’Accademia delle Belle Arti di Brera per Disabili No Limits saranno presenti agli stand GET SPORTY, con arte:

all’interno degli stand 42/43, una mostra permanente di 18 opere d’arte realizzate dagli artisti di Arte Terapeuticadell’Accademia delle Belle Arti di Brera per Disabili No Limits

Giusy Versace il 1 giugno, presenzierà presso gli stand 42/43. Sarà l’occasione per presentare il progetto “Disabili No Limits”, commentare ed anche eventualmente acquistare le tele esposte.

L’asta online delle opere esposte

L’evento è la parte principale di un’asta on line delle opere esposte, il cui ricavato consentirà di donare ausili evoluti a giovani ragazzi disabili che hanno voglia di avvicinarsi allo sport. Info e dettagli dell’asta sono disponibili sul sitowww.disabilinolimits.org e su www.charitystars.com