Giusy Versace ha ricevuto dalla FICTS la ‘Guirlande d’Honneur’ alla carriera!

A Palazzo Lombardia a Milano, l’atleta paralimpica e senatrice della Repubblica ha ricevuto il prestigioso premio assieme a molti altri protagonisti dello sport.

Gli innumerevoli traguardi di Giusy Versace

Mercoledì 6 novembre – Gli innumerevoli traguardi raggiunti da Giusy Versace nella vita, dentro e fuori i campi di atletica leggera e tra gli scranni del Parlamento, sono stati premiati dalla FICTS, la Fédération Internationale Cinéma Télevision Sportifs, con la ‘Guirlande d’Honneur’ alla carriera: la più alta onorificenza riservata a personaggi ed istituzioni dello Sport, del Cinema e della Tv, che si sono distinti nella promozione dei valori sportivi.

L’annuncio del Premio e il ritiro a Milano

La notizia dell’assegnazione del premio era già stata resa nota a giugno, durante l’evento Generazione2026 – Sport Powered by Youth and Education, occasione nella quale la Versace non poté ritirare il premio per problemi di salute.

Finalmente ieri Giusy ha potuto ricevere la prestigiosa ghirlanda all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano, in occasione dell’inaugurazione della 42esima edizione dell’International Ficts Fest ‘Sport Movies & Tv 2024’, ovvero la finale del campionato mondiale della Televisione, del Cinema, della Comunicazione e della Cultura sportiva, in programma fino al 9 novembre.

Altri premiati della serata

Il prestigioso premio è stato inoltre conferito a:

Il ministro dello Sport Andrea Abodi

Il pilota di Formula1 Jean Alesi

L’ex ciclista campione del mondo Gianni Bugno

Il campione del mondo di Spagna ’82 Antonio Cabrini

Erano inoltre presenti alcuni degli atleti medagliati alle Olimpiadi di Parigi 2024: Marta Maggetti, Alice Bellandi, Giacomo Gentili e Andrea Panizza.

“Sono davvero onorata di ritirare questo premio,” racconta Giusy, “e ringrazio di cuore la Ficts, i suoi membri, i componenti di Giura ma soprattutto il presidente Franco Ascani per la sua grandissima passione e per avermi insignita di questo prestigioso riconoscimento. Questo premio alla carriera dà valore a tutto quello che ho fatto in passato come atleta paralimpica e a tutti i traguardi sociali che sto raggiungendo oggi con la mia no profit Disabili No Limits e in Parlamento dove da 7 anni, prima alla Camera e poi al Senato, mi batto per i diritti delle persone con disabilità. Concludo dicendo che in un momento storico come questo, dove ci troviamo davanti a continui episodi di violenza, sono fortemente convinta che la cultura e lo sport siano gli strumenti giusti per cambiare il mondo“.

Un messaggio ai giovani