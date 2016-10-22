Gli abiti dello stilista calabrese Anton Giulio Grande all’Alternative Hair show 2016 di Londra

Cinque modelle hanno sfilato con abiti di Alta Moda dello stilista calabrese al Royal Albert Hall: l'incasso è andato alla ricerca sulla leucemia infantile

Il teatro Royal Albert Hall di Londra, considerato uno dei più importanti teatri al mondo, ha ospitato l’ “Alternative Hair show 2016”, che si tiene ormai da oltre 20 anni. Allo show, ideato e fondato da Tony Rizzo che coinvolge ogni anno i più importanti hair stylist del mondo, dove si esibiscono con performance straordinarie e creative, anche gli abiti dello stilista Anton Giulio Grande. A rappresentare l’Italia c’era l’hair stylist di fama internazionale, Carlo Bay, che ha voluto che gli abiti indossati dalle modelle in occasione dell’evento londinese fossero dello stilista lametino. L’intero incasso della manifestazione è stato devoluto alla ricerca sulla leucemia infantile.

Bay e Grande, quindi, hanno incantato il parterre londinese del Royal Albert Hall theatre, che contava circa cinquemila presenze, sotto l’attenta regia di Paolo Parri, hanno sfilato cinque modelle indossando cinque outfit di Alta Moda esclusivi. Capi unici totalmente bianchi, trasparenze e ricami luxury in cristallo Swarowski su tulle di seta, pizzi ricamati a mano con jais, cristallo e frangie di perline interamente ricamate a mano, frangie di piume di struzzo intervallate a balze di tulle di seta con strascichi, in un turbillon di lusso, creatività, sensualità e spettacolo. Un altro successo internazionale per lo stilista Anton Giulio Grande insieme ad un altro brand dell’eccellenza del made in Italy, Carlo Bay.

fonte: lametino.it