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Gli alunni della scuola primaria di archi mettono in scena “Il mondo che vorremmo…”

Un viaggio di Maria e Giuseppe attraverso i cinque continenti: la recita di Natale degli alunni dell'Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi

22 Dicembre 2014 - 19:17 | di Redazione

Gli alunni della scuola primaria di Archi in scena con la recita di Natale Il mondo che vorremmo

In occasione delle festività natalizie, nell’istituto scolastico della zona nord della città dello Stretto, i piccoli attori hanno allietato le famiglie presenti con un’originale rivisitazione del viaggio di Maria e Giuseppe e della Natività
“Il mondo che vorremmo…”: questo il titolo della recita di Natale messa in scena dagli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà – Archi”, plesso di Archi.
L’idea che ha ispirato la rappresentazione è stata quella di ripercorrere le tappe di un immaginario viaggio di Maria e Giuseppe attraverso i cinque continenti, animato dal desiderio che Gesù Bambino nascesse in un mondo privo di pregiudizi e discriminazioni razziali, un mondo nel quale gli uomini fossero in grado di apprezzare la bellezza della “diversità” e comprendessero che non c’è differenza di razza, colore e bandiera quando si parla di sentimenti.
Sul palco dell’istituto scolastico della periferia nord della città, gli alunni hanno rappresentato usi, costumi e tradizioni dei cinque continenti con balli, canti e poesie in un’atmosfera resa magica dalle suggestive immagini proiettate sullo schermo presente alle spalle dei piccoli attori.
Successivamente, sulle note del brano “Il mondo che vorrei” di Laura Pausini, i bambini, tenendo in una mano piccole luci rosse, hanno formato un grande girotondo intorno ai genitori, creando un’immagine ideale nella quale ognuno poteva sentirsi al centro del mondo e parte di esso.
In chiusura la rappresentazione della Natività, accompagnata dalla proiezione di un video, nel quale è stata sottolineata l’importanza dell’Avvento, quale momento di riflessione necessario per prepararsi ad accogliere Gesù nel nostro cuore e nella vita quotidiana.
Finale riservato all’esibizione canora di tutti gli alunni sulle note di “Sarà Natale se”.
Ancora una volta il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà – Archi”, dott.ssa Serafina Corrado, si è rivelata attenta alle esigenze degli alunni creando, con la fondamentale collaborazione del corpo docente, un momento di incontro tra la scuola e le famiglie che rappresentasse un’occasione di socialità e di reale crescita per entrambe le agenzie educative.

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