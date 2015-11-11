Gli Angeli del Victoria Secret’s Fashion Show 2015 – FOTO

di M.Carmela Di Marte – Si è svolto ieri a New York lo show più atteso dell’anno: quello degli Angeli di Victoria Secret’s – il noto marchio inglese di lingerie – che proprio ieri è giunto alla sua ventesima edizione.

Per la colonna sonora dei 40 minuti di show quest’anno la casa di moda ha scelto Selene Gomez, Ellie Goulding e The Weekend.

In passerella più di 44 modelle – 16 Angeli e 28 modelle – tra le quali compaiono le ormai veterane come Adriana Lima, Sara Sampaio e le new entry al loro primo debutto come Gigi Hadid e Kendall Jenner.

Molta attesa è stata riservata anche per questa edizione, al reggiseno più costoso e imponente della collezione: il Fireworks Fantasy Bra, indossato dalla top model Lily Aldrige e stimato intorno ai 2 milioni di dollari – per la sua realizzazione, infatti, ci sono voluti 6500 tra diamanti e gemme.

La sfilata evento verrò trasmessa sul canale americano CBS soltanto l’8 Dicembre. Ci toccherà attendere ancora per vedere lo show integrale, ma per il momento possiamo goderci le foto del backstage.