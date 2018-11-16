L’Associazione Incontriamoci Sempre è lieta di presentare un grande evento, che avrà luogo Lunedì 19 Novembre, ore 18.30, presso la Stazione di S.Caterina, Sala Museo “Il Ferroviere2”: Calabria d’Autore incontra Franco Di Chiera.

Il famoso regista Italo-Australiano sarà ospite del salotto di Calabria d’Autore, insieme al musicista e cantante Mimmo Cavallaro, per parlare di cinema ma anche di tradizione.

Il profilo del regista Franco Di Chiera

Di seguito il profilo del regista Di Chiera

Nato a Pinjarra nel 1958 nello stato del Western Australia, Franco Di Chiera ha studiato Comunicazioni presso la Murdoch University. Si è poi specializzato in Regia e in Produzione presso l’Australian Film Television and Radio School di Sydney. Numerosi i progetti realizzati per il cinema e per la televisione sia come regista che come produttore. Tra le sue opere più note al pubblico ricordiamo:

* Il suo documentario L’artista, il contadino (The Artist, the Peasant) sul suo zio caulonese Giuseppe Mercuri è stato nominato agli Australia Film Critics Awards e vincitore del Worldfest-Houston International Film Festival. Il film è stato venduto alla rete televisiva nazionale australiana ABC e al canale televisivo commerciale Ovation;

il mediometraggio The Joys of the Women (Le gioie delle donne) da lui scritto, diretto e prodotto, nominato come Best Documentary all’Australian Film Critics Circle Awards (1993), e presentato al Bilan Du Film Ethnographique a Parigi e al Festival dei Popoli a Firenze

(Le gioie delle donne) da lui scritto, diretto e prodotto, nominato come Best Documentary all’Australian Film Critics Circle Awards (1993), e presentato al Bilan Du Film Ethnographique a Parigi e al Festival dei Popoli a Firenze la serie di film per la TV Under The Skin di cui è stato produttore, vincitrice nella categoria del Best Telemovie/Miniseries all’Australian Film Institute Awards (1994). Un episodio, Best Wishes di Monica Pellizzari, ha partecipato alla 51° Mostra del Cinema di Venezia

la miniserie Three Forever (Tre per sempre) con Bud Spencer, da lui diretta. Una produzione Fandango/Vertigo, con la partecipazione di Domenico Procacci nel ruolo di produttore esecutivo, trasmessa da Rai Uno nel 2001.

Il lavoro per SBS e i film presentati a Cannes

Di Chiera è stato produttore esecutivo del reparto SBS Independent della rete televisiva nazionale australiana SBS. Per essa ha lavorato alla realizzazione di due film presentati a Cannes nel 1996: il cortometraggio No Way to Forget diretto da Richard Franklin, selezionato per “Un Certain Regard” e il film The Quiet Room (La stanza di Cloe) di Rolf de Heer, in gara per la Palma d’oro.

Ha anche lavorato per le agenzie di investimenti per film, Screenwest e Film Victoria, dove era responsabile per lo sviluppo di fiction – televisive e cinematografiche. Nella Film Australia ha ricoperto per 5 anni il ruolo di produttore esecutivo. Il suo ultimo progetto per questa compagnia di produzione cinematografica, Wildness, ha vinto il premio come Most Popular Documentary al Sydney Film Festival e come Best Documentary all’Australian Film Institute Awards (2003).

Documentari e film diretti da Di Chiera

Di Chiera ha diretto i documentari drammatici Hoover’s Gold (2005) e Pipe Dreams (2006), che hanno avuto una straordinaria risposta da parte del pubblico, rispettivamente sulla SBS-TV e l’ABC-TV, canali televisivi nazionali australiani. Hoover’s Gold racconta la storia del futuro trentunesimo Presidente degli Stati Uniti, Herbert Hoover e dei minatori italiani nelle zone aurifere dell’ Australia Occidentale; Pipe Dreams, e’ la favola del visionario politico John Forrest e del genio dell’ingegneria Charles Yelverton O’Connor.

Ha fatto due episodi della serie Who Do You Think You Are? (2007) prodotti per la SBS-TV. La serie è uno dei programmi di maggiore successo nella televisione australiana. Di Chiera ha anche fatto The Fabulous Flag Sisters (Le favolose sorelle bandiera) per la SBS-TV e Fox Italia – sul canale satellitare Cult di Sky. Il numero usuale dei telespettatori è raddoppiato quando il film è stato trasmesso su Cult nel maggio 2008 ed ha vinto il premio come Miglior Documentario, assegnato della giuria popolare del RomaFictionFest 2008.

Di Chiera anche ha diretto il film Death of the Megabeasts (2008) per SBS in Australia, National Geographic negli Stati Uniti ed France 5 per il quale ha vinto due premi d’oro (Remi Awards) al Worldfest di Houston International Film Festival. Di Chiera ha lavorato come regista con il produttore italiano, Marco Visalberghi sul film Skin Deep (2010), che è stato trasmesso su SBS ed Arte in Francia.

Di Chiera ha lavorato come regista sul lungometraggio Big Mamma’s Boy (2011) for Valarc Films in Australia, una commedia romantica, con protagonisti Frank Lotito, Holly Valance e Carmelina Di Guglielmo. Il film proiettato a livello nazionale nei cinema in Australia e venduto a Foxtel. E ‘stato anche invitato a CinefestOz, Catskill Mountains Festival negli Stati Uniti e XXII Sguardi Altrove Film Festival a Milano. Franco ha fatto il film Jack the Ripper – Prime Suspect (2012) per Channel 7 in Australia ed è stato trasmesso su UK-TV e distribuito a livello internazionale da BBC Worldwide. Nel 2013, ha vinto un Gold Prestige Film Award del Documentario negli Stati Uniti.

Gli incarichi più recenti

Nel 2013, è stato nominato Direttore della Screen Academy WA, Edith Cowan University. Durante questo periodo, l’Accademia è stata riconosciuta come una delle migliori al mondo. Di Chiera è membro del consiglio del Film & Television Institute (WA). Adesso, Di Chiera sta realizzando la sceneggiatura per la miniserie The Rocky Road tratta dall’autobiografia del campione di un pugile australiano di origini calabresi,Rocky Gattellari. — Associazione Culturale Incontrimoci Sempre per il Volontariato.