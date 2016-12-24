Continuano sempre con inedite occasioni culturali gli appuntamenti nell’ambito della programmazione de “Laboratorio delle Arti e delle Lettere – Le Muse” di Reggio Calabria che, in ogni incontro, anima il dibattito culturale con tematiche di grande prestigio ed attualità. Così anche a Santo Stefano Le Muse non si fermano anzi raddoppiano con un importante presentazione editoriale.

Lunedi 26 dicembre alle ore 18 la Sala D’Arte Le Muse di via San Giuseppe 19, ospiterà un appuntamento con l’arte e le tradizioni popolari calabresi.

Giuseppe Livoti in qualità di critico d’arte e Rocco Militano, pronipote del grande intellettuale calabrese Leonida Repaci e presidente Club Unesco di Palmi presenteranno in anteprima una pubblicazione che riunisce le opere inedite della famosa Collezione Repaci, incisioni, stampe e tele che raccontano l’evoluzione dell’arte del novecento con artisti del calibro di Lamberto Ciavatta, Giovanni Pelliccia, Primo Conti, Guido Cadorin, Renato Guttuso, Giovanni Fattori.

Oltre a questo prestigioso momento culturale il Maestro prof.ssa Enza Cuzzola farà fare ai presenti un viaggio nelle tradizioni popolari calabresi tra settecento ed ottocento attraverso un particolare racconto.