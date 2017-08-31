L’unico modo di portare sviluppo nella nostra città é fare rete, creare sinergie sfruttando le nostre eccellenze e i prodotti del territorio a km zero, attuando quando è possibile vere e proprie filiere.

Non si devono necessariamente proporre mega progetti, ognuno di noi invece, nel suo piccolo, può contribuire come per esempio Davide Destefano, artigiano gelatiere di professione, che per la realizzazione del sorbetto al mango ha utilizzato il frutto coltivato in loco a Catona di RC da Carlo e Nica proprietari di una piccola campagna di famiglia dove manghi e nespole inebriano l’aria con il loro profumo.

Solo attraverso la diffusione e la promozione delle nostre specialità si possono favorire le economie locali portando sviluppo sul territorio e creando ricchezza.

QUI IL VIDEO MESSAGGIO DI DAVIDE DESTEFANO