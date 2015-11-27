Gli atleti di Special Olympics al flash mob ‘Move for Inclusion 2015’

Sabato 28 novembre a Porto Bolaro il flash mob promosso da Special Olympics Italia per i valori dello sport e l'integrazione delle persone con disabilità intellettiva

Gli atleti di Special Olympics parteciperanno al flash mob “Move for Inclusion 2015”.

L’ evento promosso da Special Olympics Italia, si terrà in diverse città al fine di promuovere i valori dello sport e la piena integrazione delle persone con disabilità intellettiva.

All’incontro parteciperanno l’ avv. Giuseppe Lombardo, delegato provinciale Coni, il direttivo regionale e della provincia di Reggio Calabria di Special Olympics, oltre alle ASD affiliate e alle scuole di ballo che hanno aderito all’ iniziativa.

Il flash mob si terrà sabato 28 novembre alle ore 16.00 presso Porto Bolaro.