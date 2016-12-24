Nel 2016 CityNow ha compiuto cinque anni: gli auguri di Vincenzo Comi a chi scommette sulla propria terra e la promessa per il 2017

Nel 2016 abbiamo compiuto 5 anni. La vignetta che ritraeva il caro panda, da sempre il nostro simbolo, faceva intendere l’evoluzione del marchio ‘Citynow‘.

Dal piccolo magazine al riferimento per i giovani

Non più un piccolo magazine ‘in fasce’, ma un grande ‘ometto’ capace di camminare con le proprie gambe, sempre più riferimento per i giovani reggini pronto ad affrontare il lungo (ci auguriamo) cammino che lo attende.

Obiettivo? Informare in modo chiaro ed efficace i migliaia di giovani che ormai leggono quotidianamente le pagine di Citynow, farli immergere nella vita della città o meglio nella ‘città viva’, quella fatta di gente onesta, creativa, seria. Insomma gente con le palle in grado di coinvolgere, aggregare, emozionare.

Gente che ha un solo obiettivo. Quello di crescere e far migliorare l’immagine della nostra città.

Abbiamo compreso in questi anni che chi legge Citynow ama la propria terra esattamente come chi riempie quelle stesse pagine. Come chi, giorno dopo giorno, cerca di valorizzare la Calabria e la città di Reggio per promuovere il bello, dal piccolo al grande evento, dal giovane e talentuoso ragazzo/a all’artista affermato.

Talenti ed eventi: ciò di cui la città ha bisogno

È di talenti ed eventi che questa città ha bisogno. Eventi di teatro, musica e spettacolo capaci di emozionare grandi e piccini.

L’arte, che promuoviamo ogni giorno in tutte le sue forme, è una delle armi che servono per sconfiggere la routine e la monotonia che spesso ci assale.

La città ha bisogno di essere vissuta, sempre. 365 giorni l’anno.

#Iorestoqui, #Talentireggini, #DiscoverCalabria, sono solo alcune delle rubriche nate per promuovere la nostra terra e valorizzare la gente che la anima.

Articoli, foto e video per il 2017

Attraverso articoli, foto e video cerchiamo di farvi vivere il meglio del nostro territorio. Lo facciamo da quando è nato il piccolo panda ed è quello che continueremo a fare per il 2017. Sempre con maggiore attenzione, professionalità e puntualità.

Tanti auguri a tutti voi, amici del panda. Auguri di cuore a chi ci sostiene anche solo con un ‘mi piace‘.

Citynow vi offrirà quindi un prodotto sempre più all’altezza.

Ce la metteremo tutta per conquistare tanti altri lettori che ancora non conoscono il nostro lavoro.

‘Auguri a chi ama la #Calabria, a chi si alza la mattina e si rimbocca le maniche. A chi scommette sulla propria terra. A chi non critica, a chi fa. A chi produce. A chi emoziona e a chi ama.’