Gnoccatravels: da oggi ad ogni luogo corrisponde una gnocca diversa

di Laura Maria Tavella – Da oggi ad ogni Città o Paese corrisponde una gnocca diversa.Questo è quello che promette Gnoccatravels, la community ufficiale per i viaggiatori all’insegna della gnocca, un sito web irriverente pensato per soli uomini, che consente agli iscritti di condividere informazioni sulla vita sessuale dei paesi di tutto il mondo.Per molte persone viaggiare è semplicemente un modo di conoscere luoghi e persone diverse, per gli gnoccatravelers, invece, si tratta di una vera e propria ricerca di avventure sessuali.È proprio a supporto di questo genere di viaggiatori che nasce Gnoccatravels il sito web per viaggiare informati sulla gnocca di tutto il mondo.Il sito, infatti, non tratta i soliti itinerari, ma anche consigli spassionati su dove e come rimorchiare ragazze, ma anche su dove trovare i migliori bordelli, nightclubs, ecc… nel mondo.Il sito web alimenta i suoi contenuti mediante la possibilità concessa agli utenti registrati, di pubblicare e condividere mediante testi ed immagini, informazioni su come reperire gnocca free o gnocca pay e recensioni su esperienze personali vissute, possibili oggetto di successivo commento da parte della community.L’iscrizione è completamene gratuita e lo sarà per sempre: i costi per il mantenimento del sito web sono completamente ricavati dagli sponsor.Gnoccatravels è rivolto esclusivamente ad un pubblico maschile over 18, il quale non considera offensivi argomenti di carattere erotico.Gnoccatravels bandisce qualunque forma di pedofilia o sfruttamento illegale della prostituzione e ne denuncia gli abusi.