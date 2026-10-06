Reggio, paziente con doppia frattura del femore operata con successo al GOM

L'U.O.C di Ortopedia e Traumatologia ha affrontato una sfida chirurgica particolarmente complessa. Ora la paziente verso la riabilitazione

L’équipe di Ortopedia e Traumatologia guidata dal dr. Giuseppe Calabrò ha trattato una frattura bifocale con uno speciale chiodo endomidollare. Nei prossimi giorni inizierà la riabilitazione

Il 29 settembre scorso, l’équipe medica della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, guidata dal dr. Giuseppe Calabrò, ha affrontato una sfida chirurgica particolarmente complessa: il trattamento di una paziente gravemente obesa con frattura bifocale del femore.

La frattura interessava sia il collo femorale sia la porzione diafisaria (la parte lunga dell’osso). Per questo motivo è stato utilizzato uno speciale chiodo endomidollare, capace di stabilizzare contemporaneamente le due lesioni scheletriche.

La sinergia tra équipe chirurgica e anestesiologica

Il successo dell’intervento è frutto della sinergia tra l’équipe chirurgica e quella anestesiologica, e del lavoro del personale infermieristico, sia di sala operatoria sia di reparto, che ha gestito con grande professionalità un quadro clinico complesso, consentendo alla paziente di superare una situazione estremamente delicata.

Nei prossimi giorni il percorso di riabilitazione

La signora ha già effettuato la visita fisiatrica e nei prossimi giorni potrà iniziare il percorso di riabilitazione.

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