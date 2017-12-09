Gran Galà del Molise: i 2004 della Calabria travolgono la Valle d’Aosta
Dilagante vittoria della Fip Calabria all'esordio del Gran Galà del Molise: 140-25 sulla Valle d'Aosta, top scorer Ziino e Messina con venti punti
09 Dicembre 2017 - 08:48 | di Vincenzo Comi
Dilagante vittoria della rappresentativa della Fip Calabria nella sfida d’esordio del Gran Galà del Molise, manifestazione giovanile giunta alla settima edizione.
La Valle D’Aosta cede il passo con il risultato di 25 a 140. Valdostani con qualche assenza e con un numero minimo di tesserati per l’annata 2004.
I calabresi giocano in scioltezza mandando a referto tutti gli effettivi.
I top scorer sono Alessandro Ziino ed Angelo Messina con venti punti ma tutto il gruppo, nonostante il lungo viaggio ha risposto molto bene.
Dopo aver vinto ad Isernia, la truppa allenata da Giuseppe Cotroneo ed Anna Fotia si sposterà ad Venafro per affrontare una Basilicata ultra convincente nella sfida d’esordio contro i padroni di casa del Molise.
Il sabato cestistico dei 2004 presenterà un doppio impegno considerando che nel pomeriggio, Tiberi e soci se la vedranno con i rappresentanti del Molise.
Domenica, infine è programmata la giornata delle finali.
Calabria 140 25 Valle D’Aosta (39-2 / 29-7 / 36 -7 / 36 – 9 )
CALABRIA
Barilà 7, Sontuoso 16, Ziino 20, Scarfó 16, Tiberi 9, Agosto 15, Vasta 6, Messina 20, Milano 4, Giovinazzo 7, De Rito 4, Campolo 16
Valle D’Aosta
Andriolo 11, Mantovani 2, Regruto 5, Malara 5, D’ Aloja 2, Luboz, Broccolato, Corain, Ferraro, Aiello
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie