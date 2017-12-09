Gran Galà Molise: i 2004 di Calabria trionfano sulla Basilicata
La rappresentativa Fip Calabria dei 2004 fa il bis al Gran Galà del Molise e batte la Basilicata 84-44: sabato sera sfida ai padroni di casa, domenica le finali
09 Dicembre 2017 - 17:15 | di Eva Curatola
Ancora un dilagante vittoria della rappresentativa della Fip Calabria nella seconda sfida in programma al Gran Galà del Molise, manifestazione giovanile giunta alla settima edizione.
Dopo il successo contro la Valle D’Aosta (25 a 140), i baby calabresi fanno il bis battendo la Basilicata con il punteggio finale di 44 a 84.
Il sabato di Venafro inizia alla grande per la truppa allenata da Coach Cotroneo e da Coach Anna Fotia.
Più diciassette all’intervallo lungo resistendo alla situazione falli dell’ottimo Messina.
Il match: Agosto, Ziino e Messina in evidenza
Capitan Agosto è pungente, Alessandro Ziino gioca un basket fantastico.
Nella seconda parte di gara, sarà proprio Angelo Messina in giocatore più incisivo.
La compagine lucana cede il passo di ben quaranta punti.
La Calabria completerà il tour al sabato sera nella gara contro i padroni di casa del Molise.
Domenica mattina, invece, spazio alle finali.
Verso le finali di domenica
A meno di clamorosi colpi di scena, Scarfò e soci giocheranno la finalissima della kèrmesse molisana ancora una volta contro la Basilicata.
Importantissimo passo in avanti frutto del lavoro e dai tanti raduni effettuati considerando che, la medesima compagine, aveva inflitto una sconfitta (74 a 70) nel Memorial settembrino “Vito Lepore” alla rappresentativa calabrese.
Basilicata – Calabria 44 – 84
(10 -17 / 10 -20 / 14 -23 / 10 – 27 )
BASILICATA
Pallotta, Tolve 4, D’Andrea, Fraccalvieri, Valvano 14, Pisciella 2, Piro 6, Notar, Cifarelli, Meliddo 10, Visciella, Ungolo 8
CALABRIA
Barilà 4, Sontuoso , Ziino 15 , Scarfó 11, Tiberi , Agosto 22, Vasta 4, Messina 21, Milano 3, Giovinazzo , De Rito , Campolo 4
Fonte: Ufficio Stampa Fip Calabria
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie