Gran Galà dello Sport 2025: la Reggio Bic insignita del ‘Premio Nike’ dal CONI Calabria

Una serata di emozioni, applausi e grandi riconoscimenti ha illuminato il Teatro Rendano di Cosenza in occasione del Gran Galà dello Sport 2025 – Premio Nike, l’evento organizzato dal CONI Calabria con il supporto dell’associazione Giornalisti d’Azione.

Sotto la direzione del presidente regionale Tino Scopelliti, la kermesse ha celebrato le eccellenze sportive calabresi che si sono distinte nella stagione 2024/25.

In totale sono stati 62 gli atleti, società e realtà sportive premiati, protagonisti di risultati di prestigio a livello nazionale, europeo e mondiale, capaci di portare la Calabria sul podio dello sport con medaglie, titoli e traguardi storici.

Tra i momenti più attesi della serata, l’assegnazione del Premio Nike alla Reggio Bic, società che da anni rappresenta un punto di riferimento nello sport calabrese e nazionale, confermandosi simbolo di eccellenza, impegno e inclusione.

A impreziosire ulteriormente la cerimonia la presenza del presidente nazionale del CONI, Giovanni Bonfiglio, che ha sottolineato come “lo sport calabrese stia vivendo una stagione di grande crescita, capace di coniugare risultati di vertice e forte valore sociale“.

L’evento ha registrato una grande partecipazione di pubblico, con la diretta radiofonica curata da Radio Jolly, storica voce calabrese, e la registrazione che verrà trasmessa prossimamente su RaiSport, offrendo così massima visibilità alle imprese degli sportivi della regione.

Il Gran Galà dello Sport – Premio Nike si conferma ancora una volta non solo come prestigiosa vetrina, ma anche come autentico momento di celebrazione: un tributo al talento, alla passione e ai sacrifici di chi, con lo sport, continua a portare in alto il nome della Calabria.