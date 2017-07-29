“Gran Premio Manente 2017” la VI Edizione prende il via con i videoclip online. Da questo momento in poi la parola d’ordine è condivisione con #gomanente. A Crucoli in provincia di Crotone, il 20 Agosto, ore 21.00, al Santuario della S.S. Madonna di Manipuglia si esibiranno i finalisti presentando i loro lavori prodotti proprio per la grande manifestazione.

Ormai da 6 anni registi, cantautori, gruppi musicali di tutta la Calabria e non solo, ricordiamo che hanno partecipato dalla Spagna, dalla Germania, dalla Puglia, si sfidano a suon di musica e di video nello scenario fantastico del Santuario di Manipuglia.

Gli ospiti e i premiati delle edizioni passate

Arrivati al 6° anno abbiamo presentato e ospitato il meglio della musica e della regia regionale e nazionale, abbiamo premiato l’eccellenza internazionale made in Calabria: alcuni nomi Otello Profazio Premio Tenco 2016, Fabio Mollo regista ormai consolidatosi nel panorama mondiale quest’anno vincitore Globo d’Oro 2017, Mimmo Cavallaro, Fabio Rao regista per Marvel, Disney ecc, Antonio Fuoco di origini calabresi in scuderia Ferrari, Loccisano, Mujura, Luca Scorziello, Arangara, Ylenia Lucisano, gli chef stellati Mermolia e Sculli, lo scultore Antonio Affidato, Dario De Luca, Cataldo Perri, Michelangelo Frammartino e tanti altri.

L’albo d’oro del premio vede tra i partecipanti gruppi come Astiokena, Etnosound, Armando Quattrone, Dario Pesce, Hantura, LiraBattente, Gerardo Tango, Antonio Grosso e le muse, I Musicanti del Vento, Amakorà, Piero Pesce, Fulvio Cama, Calabrolesi, Maria Teresa Lonetti, Sventurati Folk e tanti altri.

La finale del 20 AGOSTO a Crucoli decreterà i vincitore delle categorie: Social, Miglior brano, Miglior regia e Vincitore Assoluto con il Premio Manente 2017 in quella occasione tanti gli ospiti e le eccellenze presenti.

I finalisti con i loro videoclip

Ma veniamo ai lavori dei finalisti oggi online sul canale youtube dedicato, e sui canali di Calabria Sona: – Dalla Provincia di Reggio Calabria, Saline Joniche, Palizzi Marina, passando per Anoia, Sant’Elia, Melito Porto Salvo arrivano i Behike Moro abbinati al Regista Nino Maesano con il videoclip BRACI – I Kalavrìa un progetto musicale che viene da lontano, dalla originaria denominazione de ‘Il Canzoniere di Pellaro’ fondato da Nino Stellittano Abbinati al Regista Mauro Nigro con il videoclip MMENZU DI LU MARI – Dalla provincia di Cosenza, Rossano Calabro il terzo finalista è Alfredo Lavorato “Timp Russ” Abbinato alla grande regista, attrice del nostro meraviglioso Sud Imma Guarasci, con il videoclip PALMA (U re de la Montagna) – Fondata nel 2005, Statale 107 BIS abbinati al regista Aldo Ricioppo con il videoclip MURI MUTI – Passiamo per la provincia di Crotone con Mario Nunziante Abbinato al regista Domenico Leonelli con il videoclip SENZA PIU’ COLORI

La MarascoComunicazione, con Giuseppe Marasco patron del Premio, decreta un successo che via via si va consolidando, essendo questo un Premio unico nel suo genere associando gruppi musicali e registi uniti dalla passione per l’arte e la cultura popolare, questa linfa che ha ispirato colui al quale il tutto è dedicato: Checco Manente. Il premio ormai è di tutti, vista la contaminazione fuori Regione e addirittura fuori Italia, che ormai si conferma di anno in anno. Il connubio delle due passioni di Francesco Manente, la musica popolare e la regia, diventa volano per questa terra e si innesca in tutte le serate!

Le tappe che precedono la finale di Crucoli

Nei giorni precedenti il Premio farà tappa negli altri Comuni che hanno coinvolto la vita di Manente: il 16 Agosto a Santa Severina con il concerto di Valentina Balistreri “Balistreri canta Balistreri” il 17 e 18 Agosto a Verzino con il concerto degli Skapizza (vincitori del premio rivelazione 2016) e Fabio Curto (già vincitore di TheVoice su Rai2 e premio speciale Manente 2016). Il Premio oltre ad essere inserito da sempre nel circuito CALABRIA SONA oggi fa parte della RETE DEI FESTIVAL Nazionali di Audiocoop e Mei, It-Folk.