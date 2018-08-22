Finale il 25 agosto a Crucoli per la settima edizione: tra i riconoscimenti speciali, cinque giovani talenti calabresi che hanno raccontato la regione in Italia e nel mondo

Gran Premio Manente una delle più belle serate calabresi, l’evento clou dell’estate, un premio arrivato alla settima Edizione con grande impegno della Marasco Comunicazione, un solo obiettivo portare musica, regia, eccellenze e mostrare un Sud fatto di positività e talenti. Finalissima 25 AGOSTO 2018 ore 21,30, presso il suggestivo scenario del Santuario della Madonna di Manipuglia a Crucoli in provincia di Crotone. Un progetto importante questo del Gran Premio Manente, che la Marascocomunicazione ha fin dall’inizio fortemente voluto, il suo ideatore Giuseppe Marasco insieme a Virginia Marasco, ci credono e investono anima e corpo in questa kermesse tutta in divenire. Sono 7 anni che il Premio ha attivato un “movimento virtuoso” in ambito culturale, registico, e musicale….molti dei talenti che si sono esibiti sul nostro palco, hanno innescato un bel sistema trovando ingaggi lavorativi e promozione su ambiti Nazionali e Internazionali…siamo orgogliosi di questo!

Il Gran Premio Manente ormai è diventato un appuntamento fisso per tutta la Calabria e si arricchisce ogni anno di tasselli importanti. VINCERE IL MANENTE ha un significato che va oltre il Premio! Inserito nei più grandi circuiti della musica di settore, CALABRIA SONA la vetrina nazionale della musica Made in Calabria. IT-FOLK e nella “RETE DEI FESTIVAL NAZIONALE” che nasce nel corso del MEI 2008 (meeting delle etichette indipendenti). In giuria si aggiungono alle personalità che da anni seguono il premio (ad esempio Nando Citarella musicista, Ernesto Orrico attore-drammaturgo, Carlo Fanelli Unical, Giordano Sangiorgi patron del MEI e altri) componenti di alto livello artistico e che amano la Calabria i maestri MARCELLO CIRILLO, CHECCO PALLONE, TONY ESPOSITO!

I cinque giovani talenti calabresi premiati

Cinque giovani talenti riceveranno un premio speciale per averci saputo rappresentare in vari settori artistici in tutta Italia e nel mondo:

Marina Crialesi attrice lametina meravigliosa, ha lavorato con Luciano Ligabue, con il regista Valerio Orsolini, nel 2017 è Rosaria nel Fim tv Duinsburg con la regia di Enzo Monteleone, nel 2016 nel Film tv I Bastardi di Pizzo Falcone Regia Carlo Carlei,

In “Un posto al Sole” è una brillante e cinica avvocatessa alle prese con intricate love story, originaria di Gizzeria, appena tornata dal Festival di Cannes, importante kermesse internazionale, protagonista del cortometraggio “Sottovoce” del regista calabrese, Fabrizio Benvenuto.

Gennaro Calabrese non un semplice imitatore, ma un artista completo che canta, balla, recita ed è alla continua ricerca dell’originalità, e del colpo ad effetto.

Un “one man show”, farcito di musica, monologhi, imitazioni e momenti di pura satira. Gennaro diverte il pubblico, caratterizzando più di 70 personaggi tra quelli più illustri del nostro paese; con pungente ironia e contenuti di alto profilo autoriale . Un repertorio in continua evoluzione…difficile da imitare. Reduce dal programma Made in Sud .

Michele D’Ignazio e Aldo Iuliano tra i premiati

Michele D’Ignazio cosentino è autore delle ormai famose avventure di Lapo, il ragazzo-matita, raccontate in Storia di una matita e Storia di una matita a scuola, che hanno conquistato moltissimi piccoli lettori. Dai due libri è nato anche uno spettacolo di burattini, che l’autore porta in scena insieme alla compagnia Aiello nelle scuole e nei teatri e ha visto, ad oggi, più di 400 repliche. I suoi libri editi da Rizzoli e Storia di una matita è arrivato alla 11a ristampa, ed opera segnalata al Premio Letteratura ragazzi di Cento.

Aldo Iuliano regista e fumettista crotonese. Un grande talento che nel suo ultimo cortometraggio, “Penalty” – idoneo per gli Oscar del 2018 e ufficialmente selezionato da quattro festival di qualificazione degli Academy Awards, vincitore del premio Golden Globe italiano 2017, vincitore del premio SIAE [Young Independent Authors] al Venice Film Festival 2017, e finalista dei Silver Ribbon Awards 2017. Aldo ha lavorato con il famoso direttore della fotografia italiana Daniele Ciprì e con il pluripremiato editor di film Donatello, Marco Spoletini. Aldo è stato anche coinvolto nell’insegnamento di corsi di regia alla Romeur Film Academy e in seminari di storytelling per studenti universitari.

Il premio ai giovani comunicatori nel ricordo di Gianfranco Riga

La Marascocomunicazione rende omaggio al compianto Gianfranco Riga Editore e Presidente di Video Calabria, con un premio per i giovani comunicatori. Attraverso la comunicazione innovativa, i nuovi media, le nuove tecnologie atte alla diffusione, e che sono volano di crescita si identificano giovani italiani che concretizzano queste rivoluzioni, come Gianni Testa cantante, vocal coach, talent scout e produttore calabrese che ha già lavorato in molte trasmissioni di successo targate Rai e recentemente impegnato con Area Sanremo, farà ufficialmente parte della giuria del prestigioso Festival Estivo – International Music Contest 2018.

Anche quest’anno un presentatore d’eccezione, Domenico Milani autore e conduttore televisivo, radiofonico, attore comico e doppiatore. Formazione presso RAI Teulada nel laboratorio Rai Lab – scelto su 26.000 provinati in tutta Italia fra i 10 conduttori del laboratorio sperimentale (RAILAB) risorse artistiche della RAI di TEULADA – Centro Produzioni Roma…e in seguito inviato da Roma edizione 2012 di “Uno Mattina Cafè” RAI UNO.

Sette anni di Gran Premio Manente

Il Gran Premio Manente si pregia da 7 anni di un partener importante, Video Calabria e come ogni anno le telecamere della rete saranno presenti per poi regalarci una delle più belle trasmissioni del palinsesto!

#manentetuttounaltropremio, un cammino lungo 7 anni, di autosostentamento e passione per un premio UNICO nel suo genere! Unico perchè associa gruppi musicali e registi uniti dalla passione per l’arte e la cultura popolare linfa che ha ispirato colui al quale il tutto è dedicato: Checco Manente.

#connessi, connessi con Festival, Eventi, Premi, Manifestazioni: i più interessanti, dove la cultura è sinonimo di territorio. Ogni anno è un’emozione unica ricordare l’amico artista Checco Manente, regista televisivo Rai che scompare durante il ritorno da un suo spettacolo, in un tragico incidente stradale nel pieno della sua carriera.

I quattro premi: Assoluto, Regia, Brano e Social

I 4 Premi – Assoluto, Regia, Brano, Social – sono stati appositamente coniati e portano la firma preziosa e inimitabile che dona un valore aggiunto al già consolidato e affermato premio Manente, dei maestri orafi Michele e Antonio Affidato.

Ascolteremo ottima musica, guarderemo con entusiasmo il lavoro dei videoclip di registi della nostra terra che con orgoglio e tanto sacrificio si prestano e si mettono in gioco per questo evento e nella vita artistica che hanno deciso di intraprendere.

Ecco le band e i registi con i loro videoclip che si contenderanno queste opere d’arte:

Pompilio Turtoro Band con il regista Pier Luigi Sposato, videoclip “Sorrisi a metà”

Salvatore Braccio e Monica Ruffolo con il regista Saverio Caracciolo, videoclip “Non voglio perdermi”

Helèna con il regista Emanuele Giordano, videoclip “Mariè”

Alessandro Santacaterina con i registi Arianna Ventura & Simone Morabito, videoclip “La follia del Museo”

Rittantico dal Cilento con il regista Valentino Manganelli videoclip “Suonno”

Inoltre ancora, anche quest’anno come da 7 anni una bellissima via dedicata all’artigianato artistico e una chicca eccezionale, la finalissima del Gran Premio Manente da quest’anno sarà punto di riferimento per i maestri liutai, di tamburello, chitarre battenti, lire calabresi e tutti gli strumenti tradizionali del Sud Italia.

La Marasco Comunicazione vi da appuntamento il 25 Agosto con tante altre sorprese tutte in divenire!