Domenica 27 Maggio presso il palazzetto dello sport Termini Imerese( Pa) dove è ospitata è si allena la Società delle Fiamme Oro , si è volto il Gran Prix’ di lotta s.l maschile e femminile Memorial ‘’Christofaro’ Consales’’ riservata alle classi Esordienti A e B Cadetti, ed Juniores , 90 atleti provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria a contendersi un titolo.

A rappresentare la Calabria l’unica societa’ sportiva la Fortitudo 1903 R.C. del Presidente Prof. Giuseppe Pellicone e’ del D.T. M.d.s. Saverio Neri, Gatto e Condo’ hanno gareggiato rispettivamente negli Esordienti e Juniores, seguiti dalla parte tecnica dal Maestro Demetrio Condo’, che ha motivato i ragazzi dando la giusta carica nel percorso di gara sino al raggiungimento dei risultati conseguiti.

Esordienti A, categoria 52 kg

‘ESORDIENTI A’’, cat kg 52 Francesco Gatto alla sua prima uscita in campo Interregionale, incontra subito l’atleta della Nazionale Antonino Militano ( FF.00 Termini Imerese) nulla da fare alla sua supremazia , cede alla prima ripresa per superiorità tecnica, , rotta l’emozione del materassino, Gatto conclude il secondo incontro con l’atleta Emanuele Castorina della Polisportiva Levante( Pa) aggiudicandosi la prima ripresa, quella successiva vince per schiena, medaglia d’argento per lui, risultato che lascia ben sperare avendo dimostrato determinazione, doti e grinta.

‘’JUNIORES ’ cat kg 86 Manuel Antonino Condo’.Il Vice Campione Italiano Juniores di quest’anno, si aggiudica l’incontro di apertura in meno di un minuto per schiena a cospetto dell’atleta Campagna Mattia(Wrestiling Familiy Trabia) il secondo combattimento, ritrova al secondo appuntamento il Vice Campione Cadetti 2016 Gabriele Battaglia( Accademia Scuderi Pa) incontro equilibrato, hanno iniziato a studiarsi, la prima ripresa terminata alla pari, la seconda il Battaglia che combattendo in casa partiva coi favori del pronostico sostenuto a gran voce dai propri compagni e dai tifosi locali, complice una terna arbitrale locale che non ha concesso dei punti a Condo’, nulla valso alle legittime contestazioni, si conclude con la vittoria all’ultimo secondo del Battaglia per il 9-8 , questi si riscatta, dopo aver perso con Condo’ alla gara recente il Trofeo’ Matteo Scuderi’.

Manuel Antonino Condo’ si deve accontentare della medaglia d’argento con molta amarezza.

Nella classifica generale la Fortitudo 1903 R.C. si è classificata al quarto posto.