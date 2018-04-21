“Domenica 22 Aprile, a Buenos Aires, Il Presidente della Regione, Gerardo Mario Oliverio, raccogliendo l’invito della FACA (Federazione delle Associazioni Calabresi in Argentina), sarà presente alla 9º edizione della manifestazione “Buenos Aires celebra la Calabria”, l’incontro più importante dei calabresi in Sudamerica che si svolgerà domenica 22 aprile.

C’è grande attesa in Argentina per questa edizione della kermesse perché, dopo 16 anni, vedrà la partecipazione di un Presidente della Regione Calabria. Oliverio sarà accompagnato dal Consigliere Regionale Orlandino Greco. La visita della delegazione regionale sarà occasione di molteplici incontri istituzionali con autorità locali e nazionali, tra cui il Ministro del turismo Gustavo Santos, con il quale già da qualche mese sono in corso interlocuzioni finalizzate all’avvio di un progetto a sostegno del turismo genealogico, i Governatori della città e della provincia di Buenos Aires.

“ (Orlandino Greco)

La manifestazione sarà animata dalla musica etnica di Mimmo Cavallaro che, per l’occasione, suonerà a Plaza de Mayo per la grande comunità di origine calabrese, fortemente radicata in terra sudamericana, confermando il suo ruolo di ambasciatore della musica etnica calabrese nel mondo.

Fonte: Marco Mauro – Vice Presidente Associazione Incontriamoci Sempre