Grande attesa per i concerti di Renga in Calabria

C’è grande attesa per il ritorno di Francesco Renga in Calabria. Due le date previste nella nostra regione: la prima sarà il 20 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella, a Diamante, la seconda è mercoledì 26 agosto al Parco archeologico Scolacium, a Roccelletta di Borgia.

Entrambe le date, organizzate dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, si terranno infatti in altrettanti posti meravigliosi della Calabria, scelti appositamente per un artista di grande prestigio quale Francesco Renga e per cercare di colmare una forte richiesta di pubblico, a seguito dell’unico concerto dello scorso novembre al teatro Politeama, quando il cantautore friulano registrò il sold out già più di un mese prima del concerto. Molti furono gli spettatori che non riuscirono a prendere parte all’evento, “ma oggi, con queste due date – afferma Senese -, possiamo fare fronte a tutti quei fan che arriveranno da ogni parte della Calabria. Abbiamo già venduto oltre il settanta percento dei biglietti”.

Il tour Tempo Reale Extra

Le due tappe calabresi rientrano nel tour estivo di “Tempo Reale Extra tour”, uno show pensato per i più prestigiosi spazi all’aperto con emozionanti momenti di spettacolo, le canzoni di “Tempo Reale”e i successi della sua carriera. Sul palco non mancheranno quindi grandissima energia, suoni intensi, una straordinaria backing band e splendide canzoni come “Raccontami”, “Angelo”, passando per alcune pagine della sua bella carriera come “Ci sarai”, “Cambio direzione”, “Favole”, “Mai Così”, “Ancora lei”, “Tracce di te”, “Dove il mondo non c’è più” e “La tua bellezza”. Ma saranno presenti anche i brani tratti dall’album uscito dopo la partecipazione a Sanremo, come “A un isolato da te” e “Vivendo adesso”, ma anche “Un giorno bellissimo”.

In tutti gli album della sua carriera, Francesco Renga ha messo in luce straordinarie capacità vocali. Rock, melodia, tensione espressiva ed improvvise aperture orchestrali caratterizzano oggi la sua musica. Ha debuttato come frontman di uno dei più influenti gruppi rock italiani degli anni ’90, i Timoria e ha proseguito poi da solista pubblicando cinque album che hanno segnato altrettante fasi della sua carriera in perenne crescita artistica. Tantissimi i grandi singoli che gli hanno portato fortuna, da “Raccontami” (premio della critica a Sanremo 2001) ad “Angelo” (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005), passando attraverso alcune delle sue più belle pagine in musica: “Ci sarai”, “Cambio direzione”, “Favole”, “Mai così”, “Ancora di lei”, “Tracce di te”, “Dove il mondo non c’è più” e “La tua bellezza” sono tutti brani del canzoniere di Renga che uniscono come pochi energia e melodia, potenza espressiva e grande immediatezza melodica.

Una voce che non ha uguali nel panorama italiano. Una voce che da sempre viaggia su altezze e intensità poco frequentate, richiamando da lontano la lezione di un grande artista che di Renga è sempre stato uno dei principali ispiratori e modelli, il cantante degli Area Demetrio Stratos.