La prossima tappa delle Selezioni Ufficiali per partecipare all’edizione numero 15 del Grande Fratello si terrà Domenica 11 Marzo 2018 dalle ore 15:00 presso il Centro Commerciale Metropolis in via Kennedy, 87036 Rende (CS). Dopo il grande successo di pubblico dell’edizione VIP, che si è conclusa lo scorso dicembre con la vittoria di Daniele Bossari, la redazione del Grande Fratello sta lavorando alla nuova edizione del programma, quella dedicata ai non famosi.

Il casting per la nuova edizione

Non è ancora stata rivelata la data di inizio del programma, ma i casting per la ricerca di concorrenti per il reality prodotto da EndemolShine Italy sono aperti e sono realizzati in esclusiva dalla società partner Wobinda Produzioni. Ospite delle Selezioni, una nota ex inquilina, Rebecca De Pasquale che, oltre alla popolarità ottenuta grazie al soggiorno nella casa più spiata d’Italia, è seguita e amata sul web da migliaia di fan. Si tratta, quindi, di un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del programma di canale 5, sia per partecipare alle selezioni e tentare di entrare nella casa, sia per incontrare dal vivo uno dei personaggi più celebri delle ultime edizioni del GF.

Per partecipare al provino con i redattori del programma basta essere maggiorenni e presentarsi in orario sul luogo dell’evento. Il casting tour del Grande Fratello continuerà, poi, in altre città d’Italia.

Le date delle selezioni sono in continuo aggiornamento e sono visibili sul sito ufficiale.

Wobinda Produzioni –www.wobinda.it– è da sempre l’unica struttura incaricata di effettuare le Selezioni Ufficiali del Reality Grande Fratello per conto di EndemolShine Italy, e dal 2014 ha ricevuto anche il mandato esclusivo di vendita e gestione del marchio relativo al format.