Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” si è dotato di un nuovo sito internet istituzionale aderendo alla Convenzione Consip/Telecom: “Sviluppo del Portale Web con versione Mobile responsive integrata”.

La scelta di creare un nuovo portale mobile responsive, accessibile anche in mobilità, corre di pari passo col tentativo di costruire una nuova e più coerente immagine del “Grande Ospedale Metropolitano” di Reggio Calabria.

Un portale intuitivo e accessibile

L’idea è quella di avere un sito intuitivo ed immediatamente fruibile per una sanità pubblica più accessibile ed efficace. La struttura di facile consultazione, modulare con menu a tendina, con una veste grafica moderna e accattivante, va incontro alle esigenze dell’utente, il quale attraverso la navigazione nel nuovo sito web istituzionale potrà ricercare informazioni utili per una corretta fruizione dei servizi ospedalieri.

D’altronde, com’è noto, la rete è ormai il mezzo in assoluto più utilizzato per l’accesso alle informazioni, pertanto dotarsi di un portale mobile responsive adeguato all’epoca ed al contesto era diventata, per l’Ospedale, un’urgenza non più prorogabile.

I nuovi servizi per i pazienti

Implementare il sito internet, inoltre, vuol dire anche implementare i servizi ai pazienti che questo offre: pertanto, al “Monitor del Pronto Soccorso” ed al “Filo Diretto col Cittadino”, ed a tutti quelli che li hanno preceduti, si aggiungeranno i servizi della “Cartella Clinica online”; la “Prenotazione ed il pagamento dei Ticket”; nonché la possibilità di ritirare singoli referti.

Altra novità che il portale riporta è l’alberatura dell’Amministrazione Trasparente, sezione regolamentata dalla Legge 97/2016 e modificazioni, conforme alla normativa e più semplice per la ricerca.

Le attività preliminari alla messa online, effettuate in collaborazione con TIM, hanno previsto la costruzione del nuovo sito in test, la definizione grafica, il trasferimento, l’integrazione e la sincronizzazione dei contenuti. Contestualmente è stata avviata la fase di formazione dei dipendenti all’utilizzo del pannello amministrativo. Si tratta di un grande passo avanti sulla strada della piena trasparenza e dell’innovazione, capisaldi assoluti della nostra politica aziendale.