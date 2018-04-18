Grande successo al Gelato Festival per il gusto reggino ‘Willytonka’
Il gelatiere Gianluca Marcianò della Gelateria Matteotti primo al Gelato Festival di Gioia Tauro con il gusto Willytonka alla fava tonka
18 Aprile 2018 - 14:28 | di Eva Curatola
Grande soddisfazione per la #GelateriaMatteotti con il suo gelatiere Gianluca Marcianò arrivato primo al gelato festival che si è svolto a Gioia Tauro presso il concessionario Vadalà Due con il gusto #WILLYTONKA un gusto delizioso e innovativo preparato con la fava tonka.
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