Grande successo per il Bluocean’s workshop ‘La ricerca del racconto’

Grande successo per il modulo del Bluocean’s Workshop “La ricerca del racconto” diretto da Massimo Berruti, autorevole firma del panorama fotogiornalistico italiano, vincitore del Magnum Foundation Emergency Fund, e componente di di Agence VU.

L’appuntamento di alta formazione didattica fotografica e fotogiornalistica è frutto della consolidata partnership ufficiale tra Bluocean e National Geographic che patrocina l’intera sessione di eventi didattici Bluocean’s Workshop.

Guidati da Massimo Berruti, i corsisti, provenienti di diverse regioni, hanno affrontato le problematiche legate alla ricerca e alla selezione di una storia, preludio alla produzione di un reportage.

Dalla rassegna stampa guidata fino allo studio dei mezzi teorici dedicati alla ricerca e allo sviluppo delle storie, l’appuntamento didattico ha avuto lo scopo di far comprendere lo studio e la ricerca del reportage fotografico.

Di particolare valenza anche l’attenzione riservata dal programma didattico al territorio reggino. Il Museo Nazionale della Magna Grecia si è rivelato infatti location di particolare stimolo per i lavori di shooting fotografico.

Il programma del Bluocean’s Workshop, evento patrocinato da National Geographic, proseguirà con l’edizione 2017 che coinvolgerà i più titolati fotografi e photoeditor del panorama italiano e internazionale interessando diverse regioni italiane.

www.bluocean.it

http://www.bluocean.it/workshop-formazione/