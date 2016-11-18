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Grande successo per il Bluocean’s workshop ‘La ricerca del racconto’

Corsisti da più regioni a Reggio per il modulo di fotogiornalismo guidato da Massimo Berruti, con il Museo Nazionale della Magna Grecia come location

18 Novembre 2016 - 10:08 | di Redazione

Bluocean's Workshop La ricerca del racconto, corso di fotogiornalismo a Reggio Calabria, foto 2

Grande successo per il modulo del Bluocean’s Workshop “La ricerca del racconto” diretto da Massimo Berruti, autorevole firma del panorama fotogiornalistico italiano, vincitore del Magnum Foundation Emergency Fund, e componente di di Agence VU.
L’appuntamento di alta formazione didattica fotografica e fotogiornalistica è frutto della consolidata partnership ufficiale tra Bluocean e National Geographic che patrocina l’intera sessione di eventi didattici Bluocean’s Workshop.

Guidati da Massimo Berruti, i corsisti, provenienti di diverse regioni, hanno affrontato le problematiche legate alla ricerca e alla selezione di una storia, preludio alla produzione di un reportage.
Dalla rassegna stampa guidata fino allo studio dei mezzi teorici dedicati alla ricerca e allo sviluppo delle storie, l’appuntamento didattico ha avuto lo scopo di far comprendere lo studio e la ricerca del reportage fotografico.

Di particolare valenza anche l’attenzione riservata dal programma didattico al territorio reggino. Il Museo Nazionale della Magna Grecia si è rivelato infatti location di particolare stimolo per i lavori di shooting fotografico.

Il programma del Bluocean’s Workshop, evento patrocinato da National Geographic, proseguirà con l’edizione 2017 che coinvolgerà i più titolati fotografi e photoeditor del panorama italiano e internazionale interessando diverse regioni italiane.

www.bluocean.it

http://www.bluocean.it/workshop-formazione/

Bluocean's Workshop La ricerca del racconto, corso di fotogiornalismo a Reggio Calabria, foto 1

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