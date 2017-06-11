Professionisti e consumatori al convegno di Confederazione Nazionale Consumatori e Ad Maiora sull'applicazione della Legge 3/2012 e sul piano di esdebitamento

Grande successo per il Convegno “ Crisi da Sovraindebitamento” svoltosi presso il Castello Ruffo di Scilla (RC), grazie alla sinergia ormai consolidata tra la Confederazione Nazionale Consumatori e l’Associazione Ad Maiora, che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti e cittadini consumatori utenti.

Il Convegno, moderato, egregiamente da Antonino Ivan merenda, Segretario Nazionale di Con.Na.Cons, ha pienamente soddisfatto l’attesa dei presenti per il contributo puntuale e qualificato degli intervenuti.

Ai saluti del Dott. Giuseppe Sparta ( presidente di Con.Na.Cons), dell’avv. Piergiuseppe Arena ( presidente AD Maiora), dell’avv. Antonio Borrello ( Consigliere Ordine Avvocati di Reggio Calabria), del dott. Alfio Pulvirenti ( dott. Commercialista), del dott. Domenico Giannetta ( Sindaco di Oppido Mamertina), dell’avv Stefano Massimino e dell’avv. Stefano Nobile, è seguita la magistrale relazione della dott.ssa Marisa Acagnino ( Presidente della VI sez, Civile del Tribunale di Catania).

La relatrice, si è soffermata sui risvolti positivi e sociali dell’applicazione della Legge 3/2012 ed ha chiarito le modalità di adesione e presentazione del piano di esdebitamento.

Infine, il Segretario Generale della Confederazione Nazionale Consumatori, nel ringraziare tutti gli intervenuti ha ribadito che “Tra gli obiettivi per il prossimo triennio, la Confederazione ha deciso di prestare attenzione particolare a tutti quei Cittadini – artigiani, commercianti e piccoli Imprenditori agricoli, consumatori – che nel corso di questi ultimi anni di pressante crisi economica, si sono rivolti, indebitandosi, ai soggetti istituzionali: i professionisti convenzionati garantiranno assistenza tecnica specialistica per l’applicazione della Legge n. 3/2012, denominata “legge salva suicidi”.