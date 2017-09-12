All'Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria un incontro di studi con magistrati, avvocati e docenti sui reati tributari e le sanzioni

Ancora un grande successo per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria che venerdì 8 settembre nella propria Sala Convegni hanno ospitato un partecipato incontro di studi ed approfondimento dal tema “Sanzioni penali e amministrative in materia tributaria: problematiche attuali”.

L’incontro di studi e i patrocini

Il Convegno, moderato dalla dott.ssa Alessandra De Simone Sacca’ (Responsabile gruppo studi Amministrazioni Giudiziarie ODCEC RC), patrocinato dall’Università LUMSA di Roma e dall’Ordine degli Avvocati e dalla Camera penale di Reggio Calabria ha prodotto un elevato momento di confronto professionale su temi di grande interesse per il territorio di riferimento.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine degli Avvocati Avv. Alberto Panuccio, e del Presidente della Camera Penale, Avv. Francesco Calabrese, ha preso la parola il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria, Dott. Stefano Poeta, il quale nel ringraziare tutti e ciascuno per il contributo professionale e scientifico apportato, ha affermato con decisione che i dottori commercialisti reggini continuano il proprio percorso di sviluppo delle competenze puntando decisamente sulla cultura e privilegiando la disciplina nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale.

Le relazioni e i temi trattati

Il convegno ha avuto vari momenti di analisi professionale ed è stato introdotto dalla Prof.ssa Maria Vittoria Serrano’ (Docente di Diritto Tributario dell’Università degli Studi di Messina) che ha affrontato il tema “Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” a seguire hanno relazionato: il Dott. Stefano Musolino (Sostituto Procuratore della Repubblica DDA presso il Tribunale di Reggio Calabria) che ha relazionato su “Il sequestro per equivalente e la confisca nei reati tributari”); il Dott. Antonino Dattola (Dottore Commercialista – ODCEC) che approfondito il tema “L’amministrazione giudiziaria nell’evoluzione dell’impresa criminale”); l’Avv. Salvatore Rijli (Avvocato Tributarista) che ha riportato su “I reati dichiarativi di cui agli articoli 2 e 4 D.Lgs n.74/2000) e, a conclusione, il Prof. Salvatore Sammartino (Direttore del Master di II livello in Diritto Tributario presso la Lumsa in Roma) che ha analizzato “I soggetti responsabili delle sanzioni amministrative”.

A conclusione il Presidente dell’ODCEC di Reggio Calabria il dott. Stefano Poeta ha voluto ribadire come il convegno costituisca ancora un altro momento d’incontro che l’Ordine – da lui presieduto – intende continuare a realizzare con i rappresentanti del mondo delle Istituzioni, quello accademico e delle professioni ponendo l’accento sul l’importanza del dialogo come elemento fondamentale ed imprescindibile per continuare in un più articolato, virtuoso e proficuo percorso volto a rafforzare sinergie professionali.