Oltre trenta partecipanti di tutte le età tra teoria, prove sui manichini e test finale: a Reggio il corso dedicato al primo soccorso e all'uso del defibrillatore

Si è svolto nel pomeriggio di sabato 30 giugno, presso il Centro Sportivo Karate Club Reggio Calabria del Maestro Santino Trimboli, il corso di formazione BLS-BLSD-PBLSD dedicato alle pratiche per il primo soccorso e l’utilizzo del defibrillatore per bambini, giovani ed anziani.

Il corso è stato promosso ed organizzato dalla Rete Nazionale Sportiva Iscafat in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Karate Club Reggio Calabria, la Prociv Augustus Vibo Valentia e la Scuola di Formazione Regionale del Centro Regionale Sportivo Libertas Calabria. Presenti il Presidente Nazionale dell’Iscafat Dott. Francesco De Caria, il responsabile nazionale del settore protezione civile Libertas Nicola Maria Nocera con tutti i formatori Prociv Augustus, il segretario nazionale dell’Iscafat Dott. Dominelli Giuseppe ed il Maestro Internazionale di Karate e Componente della Commissione Tecnica Libertas Nazionale Karate Sportivo Santino Trimboli.

Teoria e pratica con il defibrillatore

Al corso hanno preso parte oltre 30 partecipanti di tutte le età (il corso BLS e’ stato indirizzato ai minorenni). La prima fase è stata dedicata alla teoria con particolare riferimento alla legislazione sanitaria, all’importante ruolo del 118, e alla sequenza operativa BLS-BLSD-PBLSD con la descrizione delle fasi fondamentali. Nella seconda fase è stato dato spazio alla pratica sui manichini e con i defibrillatori. A fine giornata si è svolto il test teorico-pratico e la consegna degli attestati ai partecipanti giunti nella città metropolitana e la conseguente iscrizione nei registri appositi.

Soddisfazione è stata espressa dal Maestro Santino Trimboli che ha ringraziato il Presidente De Caria per la sua disponibilità e la sua attenzione nei confronti di Reggio Calabria. Nicola Maria Nocera si è invece soffermato sull’incisività dimostrata dalla collaborazione fra Prociv Augustus Vibo Valentia, Centro Regionale Sportivo Libertas Calabria e Rete Nazionale Sportivo Libertas Calabria sul territorio regionale.

Il bilancio del presidente De Caria

A conclusione dei lavori è intervenuto il Presidente Nazionale dell’Iscafat Dott. De Caria che ha illustrato tutto ciò che è stato concretizzato a circa 8 mesi dalla nascita dell’Iscafat in tutto il territorio calabrese: “Attraverso i nostri corsi legati al BLSD – ha dichiarato De Caria – siamo riusciti a formare oltre 400 operatori sul territorio regionale: non possiamo che ritenerci soddisfatti per quanto fatto. Ribadisco che la Rete Nazionale Sportiva Iscafat è aperta a tutti coloro che vogliono collaborare con noi per realizzare gli obiettivi statutari del nostro ente”.