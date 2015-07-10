Grande successo di pubblico per il ‘Torneo di beach volley’

Anche quest’anno Oppido Mamertina é teatro di uno dei più affascinanti tornei di beach volley dell’intera piana di Gioia Tauro. Il grande lavoro degli organizzatori è stato fino ad ora ben ripagato dalla massiccia presenza di pubblico che ogni sera gremisce le tribune dell’arena creata ad hoc nel centro cittadino del comune preaspromontano.

Ventuno squadre al torneo

La manifestazione, patrocinata dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Domenico Giannetta, ha visto un elevato numero di squadre iscritte. Ben 21 compagini provenienti da varie parti del basso tirreno reggino hanno, infatti, dato vita ad una competizione di grande livello sia dal punto di vista prettamente sportivo e sia per quel che riguarda il divertimento dei partecipanti e del numeroso pubblico.

Il “Torneo di beach volley – Città di Oppido Mamertina“, giunto alle semifinali, in programma venerdì 10 luglio, ha superato dunque di gran lunga i, già lusinghieri, risultati ottenuti nella scorsa edizione.

La finalissima di domenica 12 luglio

La competizione terminerà domenica 12 luglio quando andrà in scena la finalissima, che si preannuncia di elevato livello tecnico dato il grande valore, mostrato fino ad ora, dalle squadre semifinaliste, e quando si decreterà dunque la squadra regina della “Spiaggia Mamertina“.