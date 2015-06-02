Grande successo di pubblico per la Fiera di RC. In chiusura si attende il botto

Martedì 2 giugno ultima giornata della Fiera: ingresso dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22, con Rettilandia e musica tradizionale

di Nicolino D’Ascoli – ORA O MAI PIU’, come recita qualcuno degli espositori in Fiera, infatti martedì 2 Giugno è l’ultimo giorno per poter visitare la Fiera.

Per l’occasione l’ingresso ai visitatori sarà consentito dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:00, poi cala il sipario anche per la undicesima edizione che rimarrà negli annali per la strabiliante presenza di visitato attratti oltre che dagli stand esposti con la variegata presenza di settori merceologi dall’Artigianato all’Industria, dall’Agricoltura al Turismo e Commercio, dalla Vivaistica agli Arredamenti ed agli immancabili Prodotti Tipici anche dalla mostra di rettili ed anfibi vivi da tutto il mondo per gli appassionati di RETTILANDIA.

Rettilandia, la mostra di rettili e anfibi

La gente e soprattutto i ragazzi ha potuto vedere le anaconde giganti ed ammirare tra gli altri esemplari, anche il DRAGO BARBUTO, l’ IGUANA GIGANTE, la TARANTOLA VELENOSA, lo SCORPIONE NERO EGIZIANO, il SERPENTE CORALLO, i GECHI LEOPARDATI, l’ ANACONDA NERO.

Il pubblico reggino pur attanagliato dalla crisi, ha voglia di uscire di divertirsi di incontrare gente e per quel che può anche acquistare, specialmente prodotti innovativi ed utili.

La giornata di Martedì 2 Giugno sarà la giornata conclusiva e gli organizzatori attendono il pienone. In molti hanno messo gli occhi su alcuni prodotti ed aspettano le ultime ore per spuntare il prezzo o le condizioni migliori. Ancora una volta la location della Zona Industriale di San Gregorio si è dimostrata all’altezza (anche se la Città di Reggio merita uno spazio espositivo permanente).

Taranta Festival e le dirette radio

A rendere ancor più rilassanti i momenti in Fiera ha contribuito anche il progetto “Taranta Festival” che ha offerto la possibilità – oltre che visitare gli stand – di ascoltare la buona musica tradizionale calabrese.

Interessante anche il supporto dei principali social network e delle dirette effettuate da Radio ecos Sud (Radio partner per tutta la durata della Fiera).

Insomma il meglio del meglio per l’Estate dei reggini.