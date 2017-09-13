Grande successo di Italico sul piccolo schermo. Ora è la volta del cinema
Il gelato ITALICO alla ricotta locale arriva in tv con uno speciale di 'Parola di pollice verde' e sul set di un film in Francia
13 Settembre 2017 - 16:58 | di Eva Curatola
Dopo il grande successo avuto con il Calabrese Davide Destefano al gambero rosso ITALICO continua a diffondere il suo progetto ripreso dalle telecamere in uno speciale ” Parola di pollice verde” , la famosa trasmissione di rete4 .
Nella bellissima cornice della campagna pugliese presso la Masseria Rocca Pampina a Mottola TA il maestro Giuseppe Laterza presenta al grande Luca Sardella e ai ragazzi di Tutt’altra Cucina Il gelato ITALICO preparato con una ricotta locale della” Golosa di Puglia” trasmettendo il concetto di valorizzazione e promozione dei prodotti del territorio che questa preparazione vuole diffondere , allo scopo di creare sviluppo economico endogeno facendo rete a livello locale .
Contemporaneamente l’ormai famosissimo gelato finisce anche sul set di un film in Francia con il maestro Antonio Casalini
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie