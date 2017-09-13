Dopo il grande successo avuto con il Calabrese Davide Destefano al gambero rosso ITALICO continua a diffondere il suo progetto ripreso dalle telecamere in uno speciale ” Parola di pollice verde” , la famosa trasmissione di rete4 .

Nella bellissima cornice della campagna pugliese presso la Masseria Rocca Pampina a Mottola TA il maestro Giuseppe Laterza presenta al grande Luca Sardella e ai ragazzi di Tutt’altra Cucina Il gelato ITALICO preparato con una ricotta locale della” Golosa di Puglia” trasmettendo il concetto di valorizzazione e promozione dei prodotti del territorio che questa preparazione vuole diffondere , allo scopo di creare sviluppo economico endogeno facendo rete a livello locale .

Contemporaneamente l’ormai famosissimo gelato finisce anche sul set di un film in Francia con il maestro Antonio Casalini

