Grande successo per la 3°edizione dell’infiorata di Gallico Marina

Oltre 200 volontari e un tappeto di fiori lungo 130 metri per la terza infiorata di Gallico Marina, nel giorno della processione del Corpus Domini

In molte città italiane i mesi di Maggio e Giugno sono caratterizzati dal periodo dell’infiorata, un vero e proprio festival dell’arte floreale. Per le città che vi aderiscono si tratta di un momento magico in cui celebrare il Corpus Domini. La data cambia di anno in anno, in quanto la giornata cade 9 settimane dopo le festività della Pasqua.

I petali dei fiori abbelliscono le strade delle città, cosi come anche i centri storici o le abbazie, generando un arcobaleno di colori da mozzare il fiato. Non si tratta però sempre e solo di semplici disegni, nelle città in cui la tradizione è più radicata, gli artisti creano diversi pannelli narrando storie, leggende e tradizioni.

Come nasce un’infiorata

Per creare queste fantastiche opere di arte alternativa, viene prima abbozzato un disegno col gesso sul manto stradale, e serve a delimitare le forme che in seguito verranno riempite da migliaia di petali.

Una delle infiorate più famose del Sud Italia è sicuramente quella di Noto in Sicilia, che si tiene però la terza domenica di Maggio. Ma anche Reggio Calabria da qualche anno a questa parte partecipa alla manifestazione.

La terza edizione a Gallico Marina

Nello specifico, a far da protagonista, è il quartiere di Gallico Marina, che nel 2017 arriva alla 3°edizione dell’infiorata. Oltre 200 i volontari impiegati nell’allestimento di quest’opera artistica, che non si sono fatti scoraggiare neanche dalla pioggia battente che è caduta sulla città qualche giorno fa.

Il risultato è stato un tappeto di fiori lungo 130m, una vista da togliere il fiato per celebrare la processione del Corpus Domini, un evento religioso molto sentito in Calabria. I devoti sono infatti giunti in massa alla Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo, luogo che ha ospitato la bellissima processione, dando vita ad un evento non solo religioso, ma soprattutto sociale, culturale, artistico e di svago.