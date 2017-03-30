Grande successo per la prima edizione del Torneo dei rigori calcio a 7
Ottanta atleti alla prima edizione del Torneo dei calci di rigore a 7: la seconda edizione, con squadre miste, il 23 aprile
30 Marzo 2017 - 09:34 | di Vincenzo Comi
Grande successo per la prima edizione del Torneo dei calci di rigore a 7, la manifestazione, organizzata dall’associazione Sport Promotion con la collaborazione dei comitati ASI Calabria e ASI Reggio Calabria, che ha registrato la partecipazione di 80 atleti.
A vincere la prima edizione è stata la squadra FC SOLO PER LA CENA composta da GIOVANNI ROMEO, SIMONE MORABITO, GIANLUCA LETIZIA, PASQUALE MINNITI, SERGIO MARTINI, MATTEO VINCI, FRANCESCO MINNITI, mentre a vincere il trofeo Para Rigori è stato Gianluca Geraci.
L’associazione ringrazia anche tutte le altre squadre partecipanti TMB, BIG FAMILY, TILT GROUP, DIECI PUTO, THE KINGS, PANDA E UNICORNI, REAL DIGNITA’, I RAGAZZI DEL BET, per la collaborazione e la professionalità dimostrata.
Visto il grande successo ottenuto, gli organizzatori, hanno espresso la volontà di anticipare la seconda edizione del Torneo che, rispetto alla prima edizione, vedrà impegnati sia uomini che donne in un torneo con squadre miste.
La manifestazione si svolgerà domenica 23 aprile alle ore 18:00 presso la struttura Segato Viola.
Un ringraziamento particolare va al gestore della struttura Mimmo Barillà per l’accoglienza e l’ospitalità concessa.
Per info contattare Davide al numero 346/2204637 o Luigi al 346/7680768
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