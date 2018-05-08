Per la giornata mondiale della talassemia l'Associazione, attiva dal 1977, racconta la risposta della città e rilancia l'appello alla donazione del sangue

La giornata è stata organizzata dai ragazzi dell’Associazione per sensibilizzare il territorio al tema dell’anemia mediterranea, nonché per far conoscere l’Associazione stessa che opera nel nostro territorio e che, quotidianamente, dal 1977, si spende per i diritti dei microcitemici.

L’8 maggio è la giornata mondiale della talassemia e le associazioni di pazienti talassemici organizzano in questo periodo degli aventi per parlare di questa malattia, fare prevenzione e sottolineare l’importanza della donazione del sangue.

Importante è stata la partecipazione da parte della città che si è dimostrata, come sempre, attenta, generosa e pronta a questi temi importanti.”

“il sangue è vita!”

Fonte: Il Presidente, Stefania De Lorenzo