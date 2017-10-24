Si è svolta, il 21 ottobre a Santo Stefano in Aspromonte, la Sagra del Cinghiale, che ha registrato, anche in questa edizione, la terza, un enorme successo.

Piazza gremita, menù molto apprezzato e musica di prim’ordine. Questi i pilastri che hanno generato il primato attribuito a questo evento, curato e realizzato dalla Consulta Giovanile, in collaborazione con il Comune di Santo Stefano e dal ristorante “Al Terrazzo”, di Gambarie.

Ancora una volta, la sagra del cinghiale, si classifica al primo posto per importanza, tra le manifestazioni gastronomiche dei paesi limitrofi della Vallata del Gallico ed oltre.

Il concerto di Cosimo Papandrea, fiore all’occhiello di questa sagra 2017, ha fatto il boom di presenze grazie alla sua musica fatta di balli etnico-popolari. Ma anche tanto altro ancora, stand vari con prodotti tipici e ricercati, animazione e giochi per i più piccoli, servizi “navetta” dal centro di Reggio Calabria a garanzia di spostamenti celeri.

Si ritiene pienamente soddisfatta quindi la Consulta Giovanile, che dà appuntamento a tutti al prossimo anno e ringrazia sentitamente il Sindaco, dott. Francesco Malara, per le opportunità ed il supporto offerto da sempre, connubio perfetto per le attività dell’associazione.