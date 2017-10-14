Grande successo per la serata di apertura della rassegna targata ‘Zavattini’
Serata di apertura con Les Ogres per la rassegna 2017-2018 del Circolo del cinema Cesare Zavattini: altri 14 appuntamenti al Cineteatro Odeon
14 Ottobre 2017 - 12:45 | di Vincenzo Comi
Grande riscontro da parte del pubblico per la serata di apertura della rassegna cinematografica 2017-2018, promossa dal Circolo del cinema “Cesare Zavattini”: il primo film, “Les Ogres”, della regista Léa Fehner , è stato molto apprezzato dagli spettatori, per lo stile e il ritmo di quest’opera, vincitrice del Festival del cinema di Pesaro 2016.
Altri 14 appuntamenti ogni mercoledì all’Odeon
La rassegna – che dà il “la” al 25° anno di attività del Circolo – proseguirà, quindi, con altri 14 appuntamenti, ogni mercoledì, al Cineteatro Odeon, con proiezioni alle 18 ed alle 21.
In programma, alcuni tra i più interessanti film prodotti nelle recenti stagioni: dal prossimo, “11 minuti”, di Jerzy Skolimovski (presentato, con successo, alla Mostra del cinema di Venezia nel 2015), a “Dawson City”, al pluripremiato “I’m not your negro“; da “Bella e perduta”, a “Un mercoledì di maggio”; da “Personal shopper” a “It follows”. Senza contare “La corazzata Potëmkin” di Sergej Ejzenstejn, che sarà proposto proprio in occasione dello speciale “compleanno” del Circolo.
Per coloro che fossero interessati, le tessere sono ancora acquistabili presso i punti vendita – indicati nella locandina e sul sito del circolo (circolozavattini.it) – ed anche prima delle proiezioni presso il Cineteatro Odeon.
Il programma completo della rassegna
Di seguito il programma completo della rassegna:
La scrittura dello sguardo
11 ottobre 2017
LES OGRES di Léa Fehner | Francia, 2016
18 ottobre 2017
11 MINUTI di Jerzy Skolimowski | Polonia/Irlanda, 2015
25 ottobre 2017
PERHAPS LOVE di Peter Chan | Hong Kong, 2005
1 novembre 2017
L’UOMO DI LONDRA di Bèla Tarr | Francia/Ungheria, 2007
Il cinema ritrovato: buon compleanno Circolo “Zavattini”
8 novembre 2017
LA CORAZZATA POTËMKIN di Sergej M. Ejzenstejn | Russia, 1925
preceduto dal cortometraggio
COLMARE di Mario Berretta, Antonino Caminiti, Mattia Goso, Elvira Lamanna, Linda Mangiola, Carlotta Nocera, Paola Seminara, Michele Tarzia, realizzato per il FESTIVAL MEDITERRANEO DEI RAGAZZI di Reggio Calabria nel laboratorio diretto da Michele Tarzia e Elvira Lamanna
Le forme della memoria
15 novembre 2017
DAWSON CITY – IL TEMPO TRA I GHIACCI di Bill Morrison | USA, 2016
22 novembre 2017
THE ECSTASY OF WILKO JOHNSON di Julien Temple | Gran Bretagna, 2015
29 novembre 2017
I AM NOT YOUR NEGRO di Raoul Peck | USA/Francia, 2016
6 dicembre 2017
MISTER UNIVERSO di Tizza Covi, Rainer Frimmel | Austria/Italia, 2016
13 dicembre 2017
BELLA E PERDUTA di Pietro Marcello | Italia, 2015
Dopo Kiarostami
10 gennaio 2018
IL CLIENTE di Asghar Farhadi | Iran/Francia, 2016
17 febbraio 2018
UN MERCOLEDÌ DI MAGGIO | di Vahid Jalilvand | Iran, 2015
La declinazione dell’Altro
24 gennaio 2018
LA COLLINA DELLA LIBERTÀ | di Hong Sang-soo | Corea del Sud, 2014
31 gennaio 2018
PERSONAL SHOPPER | di Olivier Assayas | Francia, 2016
7 febbraio 2018
IT FOLLOWS | di David Robert Mitchell | USA, 2014
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