Sta riscuotendo grande successo la seconda stagione della serie tv Rai ‘Il Paradiso delle signore‘. La terza puntata, andata in onda martedi 19 settembre, ha vinto nettamente gli ascolti con 3,7 milioni di telespettatori e il 16,8% di share. Ispirata al celebre romanzo di Emile Zola “Al paradiso delle Signore”, in questa stagione continua la narrazione delle vicende della giovane protagonista Teresa Iorio, che da un piccolo paesino dell’entroterra siciliano giunge nella capitale meneghina, con una valigia piena di sogni e speranze.

Nel cast della serie diretta da Monica Vulla c’è anche l’attore reggino Pasquale Cassalia, che veste i panni di Frank Aprile. Nelle vicende della serie, Rose Anderson (interpretata da Andrea Osvart) è decisa a riconquistare il marito nonostante abbia divorziato da lui per mettersi con l’attore americano Frank Aprile, il personaggio che vede protagonista l’attore reggino. Attualmente in Canada, Cassalia sta lavorando ad alcuni progetti, in particolare la produzione di un film negli Stati Uniti.

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