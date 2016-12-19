Grande successo per le aziende calabresi a ‘LovEat’ di Venezia

Hanno ottenuto un “grande successo le aziende calabresi alla manifestazione LovEat 2016 di Venezia”. È quanto si legge in una nota di Unioncamere Calabria.

Le sette aziende calabresi presenti a LovEat 2016

“Sono in totale 7 – prosegue la nota – le aziende che hanno partecipato a vario titolo alle attività di LovEat 2016, la prima fiera delle eccellenze enogastronomiche internazionali e del turismo esperienziale, tenutasi a Venezia dal 2 al 4 dicembre 2016. Cinque aziende hanno partecipato oltre che agli incontri B2B realizzati dalla rete Enterprise Europe Network attraverso il coordinamento di Unioncamere Veneto, anche in qualità di espositrici all’interno dello stand istituzionale predisposto da Unioncamere Calabria, partner della rete europea costituita dalla Commissione Europea per supportare la competitività delle Pmi: Salumificio Vittorio Callà, Frantoio Roperti, Nero di Calabria, World Marketing Service, Pelligrò – Do.Le.Ma. Srl Unipersonale.

Hanno partecipato ai soli incontri B2B le aziende Salpa Srl (supportata da Unioncamere Calabria) e Azienda Agricola Arnaldo Maria Manfredi SNC (supportata da Spin srl). Un viaggio tra le eccellenze del Made in Calabria, passando dai salumi alla ‘nduja, dall’olio Evo alle conserve ittiche e vegetali, che hanno saputo conquistare i partecipanti veneti ma soprattutto quelli stranieri. A poco più di quasi due settimane dalla chiusura delle fiera, sono già stati riportati accordi commerciali chiusi e trattative per l’inserimento dei prodotti nei mercati tedesco, svizzero e austriaco”.

Il bilancio di Unioncamere Calabria