Un kit di primo rifugio per le vittime delle calamità naturali grazie alla festa di Halloween di Rotaract e Leo Club al Moony di Reggio Calabria

Il 31 Ottobre 2018 il Rotaract Zona Calabria Enotria e il Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S.Porcelli” presso il noto locale reggino “Moony – Salotto da Bere” hanno organizzato la Festa di Halloween per raggiungere l’obiettivo ‘Shelter Box’: donare un kit di primo rifugio e soccorso alle vittime di calamità naturali.

Il Presidente del Leo Club Reggio Calabria Host “V. G.S. Porcelli” Simona Costantino è stata felice e orgogliosa di poter prendere parte al famoso progetto Rotaractiano che si inserisce nel contesto del Team Operativo Distrettuale “Leo Rescue team” del Leo club.

La grande partecipazione all’evento ha permesso l’acquisto di una tenda attrezzata per restituire calore, rifugio e dignità alla popolazioni colpite da calamità naturali.

Il Leo Club Reggio Calabria Host “V.G.S. Porcelli” ringrazia Il Rotaract club Calabria zona Enotria nella persona del Delegato di zona Antonio Napoli, del consigliere del Distretto 2100 CarloFelice Tavernese, del Presidente Rotaract di Reggio Calabria Rodolfo Caminiti, del Presidente del Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38 Domenico Tamiro e infine lo staff organizzativo della serata composto da Marco Parisi, Vincenzo Evoli, Filippo Canale, Domenico Romeo, Laura Pizzimenti, Nico Scirtò.