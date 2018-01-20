“Grande successo ha riscosso “Sulle note della solidarietà”, evento promosso dall’ Associazione Reggina per i Microcitemici con presidente Stefania De Lorenzo.

La serata è stata organizzata e fortemente voluta dai ragazzi dell’Associazione per sensibilizzare il territorio al tema della donazione del sangue e abbatterne i pregiudizi, nonché per far conoscere l’Associazione stessa che opera nel nostro territorio e, quotidianamente, dal 1977, si spende per i diritti dei malati di microcitemia.

Sul palco dell’Auditorium “Cipresseto” Umberto Zanotti Bianco si è esibito il “Ladyesis Vocal Group” composto da Federika Gallo (soprano), Gabriella Grassi (mezzosoprano) e Santina Tirotta (soprano) accompagnate dalla pianista Loredana Anghelone.

Importante è stata la partecipazione da parte della città che si è dimostrata, come sempre, attenta, generosa e pronta a questi temi importanti.

“Dona sangue, salva una vita”… anche tu!”

Il Presidente, Stefania De Lorenzo